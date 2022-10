Así es Kate Hudson: por qué rechazó el papel de Mary Jane en 'Spiderman', su 'sexto sentido' y sus hijos

Te interesa Kate Hudson descubre el poder del sexo para quemar calorías: las posturas más efectivas

Kate Hudson es la reina de las comedias románticas. Con películas como Cómo perder a un chico en 10 días, Guerra de novias o Le divorce, esta actriz ha llegado al mismo nivel de otras de la talla de Julia Roberts.

Sin embargo, no ha querido encasillarse en este género. En breves, llega al cine Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion, la nueva película de misterio protagonizada por ella y Daniel Craig.

Por qué tiene una pésima relación con su padre

Kate Hudson estaba destinada a brillar, ya que sus padres eran dos artistas de fama mundial. Su madre es Goldie Hawn, una actriz que ganó un Oscar por Flor de cactus, y su padre es Bill Hudson, un popular músico. Además, tiene un hermano, Oliver Hudson, quien también es actor.

Tras el divorcio de sus padres, la joven de tres años se fue a vivir con su madre y su hermano. Rápidamente Goldie inició una relación con Kurt Russell y no tardó en ver a Kate como una hija y viceversa. Con el paso de los años, su vínculo fue creciendo y a día de hoy lo considera su padre y no su padrastro.

Kate Hudson y su familia // Getty Images

Pero esto no quedó ahí, sino que la actriz llegó a reconocer que Bill no se preocupaba por ella. En una entrevista con Vanity Fair en el 2000, ella lo criticó con dureza e insinuó que ni siquiera le felicitaba el cumpleaños: "[Bill Hudson] no me conoce por un agujero en la pared. Pero no me importa, tengo un papá [Russell]. La conclusión es que llamas a tus hijos en su jodido cumpleaños. Me alegro de haber tenido un padre que estuvo allí en mi cumpleaños".

Además, en todos los Días del Padre, ella sube una fotografía a Instagram con Russell: "¡Divertido, aventurero, apasionado, decidido, honesto, devoto, increíble padre y el mejor pelo en Los Ángeles! ¡Qué suerte tengo! ¡Te quiero papá! Feliz Día del Padre", ha puesto en la última.

La reina de las comedias románticas

Durante los primeros años de los 2000, Kate Hudson se convirtió en un icono de las comedias románticas tradicionales. Fue la protagonista de películas tan populares como Cómo perder a un chico en 10 días, Le divorce o Alex y Emma. Sin embargo, se retiró misteriosamente de este género pero no desveló los motivos.

En 2021, se pronunció al final sobre ello a los medios y aseguró que no le gustaba el estilo tradicional de estas películas: "Definitivamente volveré a hacer rom-coms, pero no he sido feliz con la forma en la que la gente intenta convencerme de cómo debería ser una rom-com".

En concreto, dijo que sentía que tenía que "suplicar para ser escuchada" por los hombres al cargo de estas películas.

Por qué rechazó el papel de Mary Jane en 'Spiderman'

Gracias a sus primeras películas, la actriz ganó muchísima popularidad y empezaron a lloverle muchas ofertas. Una de ellas era para protagonizar la trilogía de Spiderman, interpretando a Mary Jane, la enamorada de Peter Parker.

Sin embargo y después de pensárselo mucho, tuvo que rechazarlo porque ya se había comprometido para grabar la película The Four Feathers.

Puede 'ver' gente muerta

La actriz es muy mística y cree en los espíritus, pero además, en 2014 confesó en Alan Carr: Chatty Man, que podía sentir presencias de personas fallecidas: "Tanto mi madre como yo podemos ver muertos. Bueno, en realidad no es ver en el sentido literario de la palabra, sino como sentir a los espíritus".

"Es una energía especial, creo en la energía y que nuestros cerebros pueden hacer que percibamos esa energía de forma visual", detalló. Además, contó que una vez vio a una mujer sin rostro, lo que fue "escalofriante".

Su marido y sus tres hijos

Kate Hudson se casó con Chris Robinson, músico, en el 2000. Cuatro años más tarde dieron al bienvenida a su primer hijo Ryder Russell Robinson, sin embargo, la relación no cuajó y en 2007 solicitaron el divorcio.

Durante los siguientes años, la pareja vivió una situación muy tensa, al estar pasando por varios juicios por la custodia de Ryder.

Chris Robinson y Kate Hudson // Getty Images

En 2010, inició una relación con Matt Bellamy, el líder de la banda de rock Muse y un año más tarde se comprometieron. Además, dieron la bienvenida a su hijo Bingham Hawn Bellamy. En 2014, decidieron cancelar el compromiso y romper.

La actriz reveló a los medios que se habían dado cuenta que cada uno buscaba algo distinto, así que preferían separarse y ser amigos para criar a su hijo sin tensiones.

Kate Hudson y Matt Bellamy // Getty Images

Su última relación ha comenzado en 2017 con Danny Fujikawa. Un año más tarde nació su hija Rani Rose Hudson Fujikawa, la primera de él y la tercera de ella.

En 2021, anunciaron que se habían prometido, justo en las horas previas a la MET Gala.

Kate Hudson ha vivido en su propia piel lo que es ser la protagonista de una comedia romántica.

Habrá que esperar para ver si finalmente decide volver a actuar en este tipo de películas.