'Mariliendre', de estreno en el Festival de Málaga: "Las personas LGTBQ+ podemos ser felices"

Empieza la cuenta atrás para el estreno en Atresplayer de Mariliendre, la "fantasía musical" que se ha presentado en el Festival de Málaga 2025 este 22 de marzo en la Sección Oficial Fuera de Concurso.

La serie, que llega a streaming el 27 de abril, está creada por Javier Ferreiro, producida por Los Javis e interpretada por actores como Blanca Martínez, Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña o Nina.

Durante la rueda de prensa en el Festival de Málaga, Javier Calvo comenta que se enamoraron directamente de la historia porque ellos vivieron el Madrid gay que representa la serie. "Esa Chueca y ese grupo de amigos maricones somos nosotros; nos encantó tirar de nostalgia y hablar de esa época", explica, y añade que las canciones son conversaciones.

"Esos chistes, ese humor, ese tipo de interpretaciones... Yo estoy orgulloso de que Mariliendre sea una serie divertida. Una comedia divertida es una cosa muy extraña de ver, y encima mucho más si es un musical que funcione. Con Mariliendre te ríes. Yo echo mucho de menos la comedia, así que hemos podido volcar lo que echamos de menos hacer Paquita", añade Javier Calvo en referencia a la serie Paquita Salas.

En la misma línea habla Javier Ambrossi: "Lo que ojalá se haya conseguido con la serie es hacer un homenaje a ese momento fundamental de nuestra vida en el que nos damos cuenta de que las personas LGTBIQ+ podemos ser felices".

Por su parte, el creador Javier Ferreiro asegura que los actores y las actrices "aportaron mucho a los personajes". "Hay un humor muy propio. Ha habido un intercambio de información y de experiencias muy grande que nos ha unido mucho", cuenta. Y, sobre las actuaciones, añade: "Queríamos retarnos a que cada número musical tuviera una identidad propia. Había un interés todo el rato para dar una variedad de números para que la serie fuera más rica".

Blanca Martínez y Martin Urrutia, actores destacados de 'Mariliendre'

Blanca Martínez es la actriz que encarna al personaje protagonista, Meri Román, que hace más de diez años fue una gran reina de la noche gay de Madrid y que a sus 35 se reencuentra con su séquito de amigos gais para rememorar aquellos tiempos.

La intérprete tuvo un reto, ya que se decidió que su voz cantada se sustituyera por la de Bea Fernández, concursante de Operación Triunfo 2023 junto a Martin Urrutia. "Al final tomaron la buena decisión de que cantase otra persona", bromea. "He tenido que prepararme el lip sync, como si yo estuviera en Drag Race. Tenía que adaptar toda mi boca a la pasada de canción que estaba haciendo Bea, y hemos conseguido que empaste bien. Cuando me dijeron que Zac Efron no cantaba en la primera de High School Musical, dije que yo también puedo".

Por su parte, el cantante Martin Urrutia ha tenido otro reto al enfrentarse a su primera actuación profesional. "Yo vengo más del mundo de la canción, del baile... Era mi primer proyecto como actor, con mucha interpretación, con texto... Me ha generado respeto. Los números musicales han sido en lo que más me he dejado la piel y con lo que más he disfrutado porque me desenvuelvo bien al levar años con ello", dice en la rueda de prensa del Festival de Málaga.