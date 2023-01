Austin Butler sigue hablando con la voz de Elvis Presley y este es el motivo

Austin Butler recibió el premio a Mejor actor de drama en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2023 por ser Elvis Presley en la película de Baz Luhrmann.

El actor de 31 años, que fue elegido para interpretar el papel en 2019, se subió al escenario para recoger el galardón y fueron muchos los que, al escuchar su discurso de agradecimiento, se percataron de un detalle. El actor aún conserva la voz del Rey de Rock.

Austin Butler recoger el Globo de Oro por su papel en 'Elvis'.

Y fueron también muchos los que lo criticaron por este hecho. Algunos dicen que sigue actuando e imposta su voz como estrategia para captar atención y votos de cara a la temporada de premios que acaba de empezar, otros piensan que sigue atrapado en el personaje.

La coach de Austin Butler explica por qué habla así

Una semana después de la gala y tras esta avalancha de críticas, el actor ha recibido el apoyo de quien fue su coach de voz durante la preparación del papel que ha lamentado las críticas y ha aclarado por qué sigue hablando como Elvis.

"Lo que se escuchó en el discurso de los Globos de Oro, es él. Es genuino, no lo finge", aseguró la coach Irene Bartlett en Gold Coast de ABC.

La entrenadora explicó que "debido al confinamiento por el COVID [el actor fue elegido para la película el año anterior] estuvo trabajando durante mucho tiempo en el personaje y es difícil apagar algo a lo que ha dedicado tanto tiempo y atención”.

Barttlet también aseguró que no sabe durante cuánto tiempo Butler seguirá hablando como el cantante de Hound Dog, pero no descarta que su nuevo acento se quede para siempre.

El tráiler inglés de la película 'Elvis'.

Además, la especialista señaló que, aunque su voz sea distinta, los sentimientos al aceptar los premios son genuinos. "Lo que vieron en el discurso de los Globos de Oro es quien es él. No es una actuación", añadió.

La opinión de Austin Buttler

Austin Butler también se ha manifestado a este respeto reconociendo que no era consciente de su cambio de voz.

"No creo que siga sonando como él. Pero supongo que no me he dado cuenta, porque me lo dicen mucho", dijo el actor tras la ceremonia. "Tuve tres años en los que ese fue mi único enfoque. Entonces, estoy seguro de que hay partes de él en mi ADN y siempre estaré vinculado".