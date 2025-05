Los BAFTA de la televisión encumbran a 'Mr Bates vs Correos' y 'Blue Lights' | GETTY

Mr Bates vs Correos , la miniserie inspirada en el escándalo Horizon, uno de los mayores escándalos judiciales del Reino Unido, y la producción policíaca ambientada en Irlanda del Norte Blue Lights se coronaron este domingo como las mejores series del año pasado en los premios Bafta de la televisión , con el premio de mejor actriz de reparto para Jessica Cunning por su interpretación en Mi reno de peluche .

Como mejor creación internacional, categoría a la que aspiraba el documental español La Manada: No estás sola, fue distinguida el drama épico Shogun, que recoge las andanzas de un aventurero inglés en el Japón del siglo XVII.

El triunfo de Mr Bates vs Correos decantó la gran batalla de la noche, la que le enfrentaba contra la otra favorita, la tragicomedia inspirada también en hechos reales Mi reno de peluche, producida por Netflix.

Además de hacerse con el Bafta a la mejor serie limitada, Mr Bates, protagonizada por Toby Jones como el dueño de una estafeta erróneamente acusado, al igual que otros miles de propietarios de oficinas de correos, de haber defraudado dinero al servicio de correos, también dio al canal ITV otro reconocimiento especial por su contribución a la sociedad. Fue la emisión de la serie durante las navidades de 2023 la que reveló a ojos de todo el país el llamado escándalo Horizon, que llevó la indignación a la ciudadanía con los gestores de Correos y con los políticos que tomaron las decisiones.

El drama policíaco de la BBC Blue Lights fue recompensado con el Bafta a la mejor serie dramática por su dura y humana representación de la vida de una comisaría en Belfast, capital de Irlanda del Norte.

Mientras, Mi reno de peluche tuvo que consolarse con el galardón a la actriz secundaria para Jessica Cunning por su memorable papel como la acosadora del creador y principal intérprete de la serie, que además ha sido demandada por la mujer que inspiró ese personaje. Otra de las triunfadoras de la noche fue el drama LGTBI Mr Loverman, que dio las estatuillas a su actor principal, Lennie James, y al secundario, Ariyon Bakare.

En la categoría femenina, Marisa Abela, protagonista del biopic de Amy Winehouse Back to black, se llevó el premio a mejor actriz principal por su rol en el drama sobre un grupo de ambiciosos jóvenes financieros de la City de Londres en Industry, de la BBC. La BBC se llevó otro reconocimiento al mejor documental con Ukraine: Enemy In The Woods, que sigue a soldados ucranianos en su combate contra Rusia.

Y en uno de los galardones siempre más esperados en el Reino Unido, la pareja de baile formada por Dianne Buswell y el actor invidente Chris McCausland se llevó el premio al momento televisivo del año por uno de sus bailes en Strictly come dancing.

Lista de ganadores:

Serie de Drama

Blue lights

Sherwood

Supacell

Wolf Hall: El trueno en el reino

Miniserie

Mi reno de peluche

Lost Boys and Fairies

Mr Bates contra Correos

Siempre el mismo día

Internacional

After The Party

Colin de cuentas

No digas nadas

Shogun

True detective: noche polar

No estás sola: La lucha contra la manada

Actriz Protagonista

Anna Maxwell Martin por Hasta que te mate

Billie Piper por La gran exclusiva

Lola Petticrew por No digas nada

Marisa Abela por Industry

Monia Dolan por Mr Bates contra Correos

Sharon D. Clarke por Mr Loverman

Actor Protagonista

David Tennant por Rivales

Gary Oldman por Slow Horses

Lennie James por Mr Loverman

Martin Freeman por The Responder

Richard Gadd por Mi reno de peluche

Toby Jones por Mr Bates contra Correos

Mejor Actuación femenina en comedia

Anjana Vasan por We Are Lady Parts

Kate O’Flynn por Everyone Else Burns

Lolly Adefope por La franquicia

Nicola Coughlan por Big Mood

Ruth Jones por Gavin & Stacey Ganadora

Sophie Willan por Alma’s Not Normal

Mejor Actuación masculina en comedia

Bilal Hasna por Extraordinary

Danny Dyer por Mr Big Stuff

Dylan Thomas-Smith por G’wed

Nabhaan Rizwan por Kaos

Oliver Savell por Changing Ends

Phil Dunning por Smoggie Queens

Actor de reparto

Ariyon Bakare por Mr Loverman

Christopher Chung por Slow Horses

Damian Lewis por Wolf Hall: El trueno en el reino

Jonathan Pryce por Slow Horses

McKinley Belcher III por Eric

Sonny Walker por Ambición y mentiras

Actriz de reparto

Jessica Gunning por Mi reno de peluche

Katherine Parkinson por Rivales

Maxine Peake por No digas nada

Monica Dolan por Sherwood

Nava Mau por Mi reno de peluche

Sue Johnston por True love