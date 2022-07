Beatriz Luengo anuncia el inicio del rodaje de 'Upa Next': todo lo que se sabe de la nueva serie, con Chanel y antiguos actores

Uno, due, tre, quattro... Un Paso Adelante vuelve 20 años después de su estreno a Atresplayer Premium.

La academia de Carmen Arranz, papel interpretado por la incombustible Lola Herrera, vuelve a abrir sus puertas para recibir nuevos alumnos este 2022. Los que antes eran aprendices ahora son profesores.

El rodaje ya ha comenzado. Beatriz Luengo ha sido la encargada de dar la gran noticia. "Lola is back", decía en sus redes.

La cantante y compositora vuelve a ponerse en la piel de Lola en un papel que le dio el éxito internacional. La serie, que se estrenó en 2002, fue traducida en francés y italiano, países donde cosechó un grandísimo éxito.

La nueva trama de UPA Next

Atresmedia, la productora del proyecto, garantiza que UPA Next recuperará el espíritu de su versión original.

"La historia de UPA Next retoma el universo de Un paso adelante y a algunos de sus personajes más emblemáticos. Los nuevos capítulos reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes", explicó la productora.

Según se ha podido saber, en estos nuevos capítulos, Rober (Miguel Ángel Muñoz) regresa de Estados Unidos con el proyecto de montar un musical. Para hacerlo realidad tendrá que llevar a cabo un nuevo casting, ayudado por Lola y Silvia, que pasan de ser alumnas a profesoras.

Chanel, nueva alumna de la academia de baile de Carmen Arranz

Hace pocos días, el portal BLUPER aseguraba en exclusiva que Chanel Terrero sería la última en sumarse al reparto de la nueva serie original de Atresplayer Premium.

Según una información de Juan M. Fdz, la intérprete de SloMo estaría ultimando los detalles de su participación en el regreso de la mítica serie para su nueva temporada. En el c aso de hacerse realidad este fichaje estrella, la artista llevaría un 2022 de vértigo. Tercera en Eurovisión, pregonera del Orgullo y nueva alumna de la escuela de Carmen Arranz.

Chanel y sus bailarinas // Getty Images

Pablo Puyol se queda fuera del regreso: "No me quieren"

Uno de los actores que no estará en este nuevo proyecto, aunque no por decisión propia, será Pablo Puyol. En una entrevista con El Español, el actor ha revelado que le hubiera gustado unirse al reparto y ha lamentado que no sea así.

"Es una historia en la que me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón", reconocía el actor.

"Yo quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado. No me quieren por alguna razón. Sé que sí van a estar Miguel Ángel, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, pero nadie me ha dicho nada ni me han llamado. Seguramente me lo explicarán", detallaba restando importancia al asunto.

T4 Un Paso Adelante (Sección) // Atresplayer.com

Miguel Angel Muñoz confirma que estará en UPA Next

Aunque en un principio estaba receloso ante la idea de resucitar Un Paso Adelante, Miguel Ángel Muñoz confirmó en Cuerpos Especiales que los productores de la serie se habían puesto en contacto con él. "Lo primero que les dije a vuestros compañeros es que yo no lo veo", apuntaba el pasado mes de enero.

Estaba sumergido en la promoción de su documental 100 días con la tata y deseaba saber de qué trataría la nueva tanda de episodios antes de volver a aceptar el papel de Rober.

"Ha habido una llamada. Estoy deseando salir del confinamiento, reunirme, que me cuenten qué quieren hacer... Y si es algo nuevo y diferente y está centrado en los jóvenes y yo puedo aportar algo, pues encantado de que cuenten conmigo. No puedo decir nada más", aseguraba.