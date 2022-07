Chanel da el pregón del Orgullo de Madrid: así ha sido su emotivo discurso

Te interesa Chanel deslumbra en su actuación en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Cientos de personas se aglomeraron en la madrileña plaza Pedro Zerolo para ver a Chanel dar pregón del Orgullo 2022 este miércoles. Madrid celebra su semana grande

La cantante, que con el tema SloMo dejó a España en su mejor puesto en Eurovisión en los últimos 27 años, ha sido recibida con vítores y aplausos. Su tercer puesto en el festival de la canción la ha convertido no solo en un reclamo musical y como artista, también en un nuevo ídolo de masas.

Las celebraciones del Orgullo en la capital han arrancan así con la cancelación "por motivos ajenos a la organización" de los conciertos previstos para esta noche en la Plaza del Rey, debido a informes desfavorables de seguridad.

El emocionante discurso de Chanel en el Pregón del Orgullo 2022

"Buenas tardes Madrid. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes los que estáis celebrando el Orgullo 2022. Es un honor para mí estar subida en este escenario, en un día tan especial para la comunidad LGTBIQ+. Desde el día que se me ha ofrecido esta oportunidad no he parado de pensar en la responsabilidad que supone".

"Como muchos de vosotros ya sabréis el lema de este año es 'Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Y esto me produce una especial emoción porque estas palabras me han ido atravesando durante toda mi vida".

"La mayor suerte de mi vida fue tener unos padres que siempre me educaron en el amor y en el respeto. Desde muy pequeña me enseñaron que el amor mueve el mundo, que todos somos iguales sin importar nuestra orientación o nuestro color de piel. Durante mi infancia esto no se correspondió y sufrí racismo y bullyng, gente que en vez de comprenderme me rechazaba, pero esto me ha convertido en una mujer segura de mí misma y de los valores que me han inculcado"

"Muchas de las personas que estas aquí habéis sufrido el desprecio solo por vivir vuestra vida. Os prometo que voy a luchar todos los días para que todos los que estáis aquí recibáis el orgullo que os merecéis. Ha llegado el momento de convertir los insultos en gritos orgullosos".

"Hace seis meses tuve el honor de ser elegida para representa a España en Eurovision, una plataforma inmensa para muchos artistas pero también un espacio de representación donde se rompen los esquemas establecidos. La visibilidad es necesaria para aprender y reflexionar, para normalizar el valor de la diversidad, para que un beso entre dos mujeres no sea motivo de conflicto. Para mi, actuar en el festival significó dar vos a estos niños sin referentes y demostrarles que ellos tapien pueden cumplir sus sueños".

"Hoy es un día de celebración pero también es importante recordar a aquellos que pusieron el cuerpo y el alma antes de nosotros, a quienes iniciaron una lucha que hoy es importante continuar, no solo en el pregón y en el orgullo, todo el año. Este discursos en un mensaje para todos ellos, gais lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexules, queer y no binarios. Gracias a todas las personas que educaron en libertad desde las aulas, a las que viven sin miedo y hacen abrir las mentes de otros, a los que ponen el ojo crítico. Gracias todos los hombres y mujeres que he querido y por enseñarme a amar sin prejuicios".

"Porque hoy no olvidemos que todavía a día de hoy en algunos país se sigue catalogando a las personas trans como responsables de un delito. España en un país privilegiado pero no hay que olvidar que cuesta mucho años conseguir derechos pero es fácil perderlos en un momento"

"Hay voces que siguen empeñadas en dividirnos y enfrentarnos, por eso ahora mas que nunca tenemos que unirnos, no se trata de que te respeten ames a quien ames, se trata de que te respeten seas quien seas. Y ahora si, a celebrar nuestro Orgullo".

Reconocimiento a las personas discapacitadas dentro del colectivo LGTBIQ+

Plexi, una de las Drag Queens encargadas de conducir el Pregón, ha hecho un alegato en favor de las personas discapacitadas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+.

"Hace años que presento el Oregón del orgullo y desde entonces siempre quise llegar a mucha gente y dar voz de las minorías. Esta vez quiero que sea visible la gente discapacitada. En España hay más de 4 millones y medio de discapacitados y muchos de ellos pertenecen al colectivo LGTBIQ", ha recordado.