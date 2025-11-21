Escucha la banda sonora de 'Wicked: Parte II' al completo: las canciones de Ariana Grande, Cynthia Erivo y más

Wicked: Parte II completa la historia iniciada en la primera película de la saga, y lo hace al ritmo de las mejores canciones del musical con las voces del reparto.

Los personajes que aparecen en el álbum son: Elphaba (Cynthia Erivo), Glinda (Ariana Grande), Fiyero Tiggelaar (Jonatham Bailey), El mago de Oz (Jeff Goldblum), Madame Morrible (Michelle Yeoh), Nessarose Thropp (Marissa Bode) y Boq Woodsman (Ethan Slater).

'Every Day More Wicked'

La primera canción de Wicked: Parte II está interpretada por Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Ariana Grande y el casting. "Cuando detenga al Mago / Todo Oz aplaudirá / Por cómo los salvé del Mago / Al revelar que es un fraude", canta Elphaba.

'Thank Goodness / I Couldn't Be Happier'

En este tema, la Señora Morrible y Glinda están de celebración con los coros del casting. "No podría sentirme más humilde / No podríamos estar más felices / Porque la felicidad es lo que ocurre cuando todos tus sueños se hacen realidad", canta el personaje de Ariana Grande.

'No Place Like Home'

Un tema de Elphaba en solitario. "Cuando sientas que ya no puedes luchar / Solo dite a ti mismo / Que no hay lugar como el hogar", canta el personaje protagonista de Cynthia Erivo.

'The Wicked Witch of the East'

En este caso, la canción está interpretada por Marissa Bode, Cynthia Erivo y Ethan Slater.

'Wonderful'

Un tema conjunto entre Jeff Foldblum, Ariana Grande y Cynthia Erivo. "Sabes, podríamos ser como una familia / Sabes, nunca tuve realmente una familia", canta el Mago.

'I'm Not That Girl (Reprise)'

Si Elphaba interpreta I'm Not That Girl en la primera parte, Glinda lo hace en la segunda. "No desees / No empieces / Desear solo hiere el corazón / Hay una chica que conozco / Él la ama tanto / Yo no soy esa chica", canta el personaje de Ariana Grande.

'As Long As You're Mine'

Dúo entre Elphaba y Fiyero: "Cada momento / Mientras seas mío / Despertaré mi cuerpo / Y recuperaré el tiempo perdido", cantan Cynthia Erivo y Jonatham Bailey.

'No Good Deed'

Otro tema en solitario de Elphaba, que ofrece su rostro más crítico: "Ninguna buena acción queda sin castigo / Ningún acto de caridad queda sin resentimiento", canta el personaje de Cynthia Erivo.

'March of the Witch Hunters'

Boq Woodsman, el Hombre de Hojalata, interpreta este tema junto al casting. "La maldad debe ser castigada / El mal, eliminado de manera efectiva / La maldad debe ser castigada / ¡Maten a la Bruja! / ¡Derritan a la Bruja!", canta el personaje de Ethan Slater.

'The Girl in the Bubble'

En este caso, Glinda vuelve a ser la protagonista de su canción solita. "Ella inventa historias tan hermosas / Para cantárselas al dormir / Llenas de magia, de gloria y de amor / Ella es la chica en la burbuja / La burbuja brillante y reluciente / Flotando felizmente allá arriba", canta el personaje de Ariana Grande.

'For Good'

Al igual que en la primera película, la última canción de Wicked: Parte II es un dúo entre Elphaba y Glinda. "¿Quién puede decir si he cambiado para mejor? / Creo que sí, que he cambiado para mejor", cantan los personajes protagonistas, encarnados por Cynthia Erivo y Ariana Grande.