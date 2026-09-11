Billie Eilish salta al cine como protagonista de la película 'La campana de cristal'

Billie Eilish está demostrando que es una artista polifacética, y ahora con un nuevo reto artístico: la cantante será la protagonista de La campana de cristal, adaptación cinematográfica de la única novela publicada por Sylvia Plath.

En la película, Eilish interpreta a Esther Greenwood, una joven brillante que viaja a Nueva York para pasar el verano trabajando en una revista femenina. Lo que inicialmente parece una oportunidad perfecta para desarrollar su futuro profesional termina convirtiéndose en una experiencia marcada por las presiones sociales, sus propias aspiraciones y las expectativas que recaen sobre las mujeres jóvenes en la década de los 50.

A través de la historia de Esther, La campana de cristal explora cuestiones como la identidad, la ambición, los roles de género y la salud mental. La novela se convirtió con el paso de los años en una de las obras más conocidas de Sylvia Plath y, décadas después de su publicación, continúa siendo uno de los títulos fundamentales de la literatura estadounidense del siglo XX.

La película está escrita y dirigida por Sarah Polley (ganadora del Oscar por Ellas hablan) y su rodaje ya ha concluido, por lo que la producción se encuentra ahora en fase de posproducción.

De momento no hemos podido ver ningún adelanto de Billie Eilish interpretando a Greewood, pero los fans esperan con ansias este nuevo proyecto de la artista.

Además, la vocalista de Bad Guy comparte protagonismo con un reparto en el que también destacan Carey Mulligan y Danielle Deadwyler. El elenco se completa con Dylan Hawco, Lili Taylor, Ella Beatty, Maggie Kuntz, Ike Barinholtz y Connor Storrie.

El primer gran papel de Billie Eilish en el cine

Aunque Billie Eilish ya había tenido alguna experiencia frente a las cámaras como actriz, La campana de cristal supone un paso adelante al convertirse en su primer papel protagonista en una película de ficción.

Cabe recordar que la cantante ya ha ganado dos Oscar a la Mejor Canción Original junto a su hermano, Finneas O'Connell: el primero por No Time to Die, tema principal de la película de James Bond, y el segundo por What Was I Made For?, incluido en la banda sonora de Barbie.

Además, este año amplió su experiencia audiovisual con Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), una película-concierto que codirigió junto a James Cameron. Ahora, con La campana de cristal, da el salto definitivo a la interpretación.