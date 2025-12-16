'La bola negra', la película de los Javis, ya tiene fecha de estreno

A pesar de la ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, su próximo proyecto La Bola Negra no ha sufrido ningún inconveniente para su lanzamiento y, es más, ya tiene fecha de estreno.

El 2 de octubre de 2026 se entrenará en cinesLa Bola Negra, que cuenta con la participación de Atresmedia y con un reparto de estrellas. Entre los actores de la cinta encontramos caras nuevas como Guitarricadelafuente o Milo Quifes, pero también a grandes actores como Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Glenn Close.

La película toma como inspiración la obra inacabada del poeta Federico García Lorca con el mismo nombre y centra su trama en un protagonista abiertamente homosexual. Y es que precisamente cuestiones como la sexualidad, el deseo, la herencia y el dolor serán pilares fundamentales en el desarrollo de los personajes.

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas, tres existencias íntimamente ligadas, que poco a poco iremos desgranando a lo largo de la película.