La ceremonia de los premios Oscar 2022 será recordada como la ceremonia de la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Será así para la gran mayoría del público, aunque para la actriz Amy Schumer, una de las tres presentadoras de la gala, será también la ceremonia en que tuvo que autocensurarse y dejar varios chistes sin contar.

"Mi abogado me aconsejó que no los dijera. No se lo digan a nadie y no se enfaden conmigo", dijo la actriz que siguió los consejos en la gala, pero que tras lo ocurrido en la ceremonia con Will Smith ya no ve problemas en contar alguno de los chistes en público.

Para la presentadora, el bofetón "fue realmente triste". "Creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica, pero creo que la mejor manera de consolarnos sería que os contara los chistes de los Oscar que no me permitían decir en la televisión”, dijo antes de sacar a la luz una de esas bromas.

El chiste sobre Alec Baldwin que censuraron a Amy Schumer

El chiste en cuestión que quiso compartir con sus seguidores de Las Vegas fue el relativo a Alec Baldwin y la accidental muerte en un rodaje de la directora de fotografía Halyna Hutchins. ¿El gancho? La película No mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet. Decía así.

"¿No mires arriba es el nombre de una película? Más bien no mires a través del cañón de la escopeta de Alec Baldwin"

“No se me permitió decir nada de eso (en la ceremonia), pero sí puedes acercarte y abofetear a alguien”, se quejó la actriz en su espectáculo, en el que no quiso compartir todos los chistes que había preparado. Tenía otros de James Franco y Joe Rogan que prefiere, por ahora, no compartirlos.

Los chistes que sí puedo hacer en los Oscar

Amy Schumer sí pudo hacer otra broma sobre la película, aunque esta sin poner el foco en ninguna persona.

"No mires arriba está nominada. ¡Supongo que los miembros de la Academia no buscan reseñas!", dijo sobre la cinta de Netflix.

Su ataque más directo fue a Leonardo DiCaprio, protagonista de la cinta, famoso por la juventud de sus parejas. “¿Qué puedo decir de Leonardo DiCaprio? Está haciendo grandes esfuerzos para combatir el cambio climático y para dejar un planeta más limpio y verde para sus novias”, dijo sobre el intérprete, al que se le relaciona con la actriz y modelo estadounidense Camila Morrone, de 24 años.