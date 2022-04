Tony Rock, el hermano de Chris Rock, amenaza a Will Smith tras la bofetada de los Oscar

Te interesa Denzel Washington revela qué le dijo a Will Smith tras agredir a Chris Rock: El diablo viene a por ti

La polémica continúa. Más de una semana después de que Will Smith le propinase una bofetada a Chris Rock en la gala de los Oscar porque no le gustó la broma que hizo sobre la cabeza rapada de su mujer Jada Pinkett Smith, el debate sigue en boca de todas y esta vez quien se ha manifestado públicamente es Tony Rock, hermano del agredido.

El también cómico, que no aceptó en su momento las disculpas de Will Smith, como mostró en Twitter, ha aprovechado uno de sus shows para amenazar públicamente al actor, ganador del Oscar por su papel en El método Williams.

"¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de reojo?", empezó diciendo Rock, refiriéndose a Pinkett Smith. "Si traes tu culo hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger (palabra despectiva para nombrar a ala comunidad afroamericana). Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!", amenazó al actor en su espectáculo del que han compartido numerosos vídeos en redes sociales.

La postura de Chris Rock tras el bofetón

La amenaza de Tony Rock a Will Smith no comulga con la postura de Chris Rock, que ha preferido permanecer en segundo plano todos estos días.

El cómico, que durante la ceremonia aseguró que no emprendería acciones contra Smith, de ahí que la Policía no se lo llevase arrestado, se ha manifestado solo en una ocasión sobre lo ocurrido.

El miércoles 30, el mismo día en que su hermano rechazó las disculpas de Will, actuó en Boston y allí le preguntó al público. "¿Qué tal ha ido vuestro fin de semana?", planteó provocando las risas de los asistentes.

"No tengo un montón de mierda sobre lo que pasó, así que si escuchaste eso, tengo un programa completo que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. Entonces, en algún momento, hablaré sobre esa mierda. Y será serio y divertido al a vez", dijo arrancando una ovación y algunos vítores de de Fuck, Will (jódete, Will).

Por ahora sigue procesando lo sucedido y no ha vuelto a hablar.