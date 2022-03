Cuando Will Smith se levantó de su asiento durante la ceremonia de los Oscar para abofetear a Chris Rock, tanto los presentes como la audiencia dudamos durante unos segundos si formaba parte del guion o si el actor de 53 años había perdido los papeles.

Poco después, vimos que la cosa iba en serio. Y aunque el actor de 53 años no hizo se disculpó directamente con el cómico durante su discurso de agradecimiento al recibir el Oscar a Mejor actor por El método Williams, sí que lo ha hecho más tarde en redes sociales.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", ha empezado explicando en su comunicado.

A continuación se ha dirigido directamente a Rock: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Estoy trabajando en ello".

El chiste de Chris Rock sobre Jada Pinkett

Chris Rock subió al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles para entregar uno de los premios, no sin antes bromear con algunos de los invitados como Penélope Cruz y Javier Bardem. Poco después, hizo un comentario sobre el pelo de Jada Pinkett, completamente rapado, comparándola con la teniente O'Neil, protagonista de la cinta de Ridley Scott.

Pero detrás de la cabeza rapada de Jada Pinkett hay una enfermedad: la alopecia. Así lo contó la propia actriz el pasado diciembre para zanjar todo tipo de rumores. Pinkett publicó un vídeo en Instagram para explicar el porqué de su cambio de imagen.

La actriz luce con la cabeza rapada porque desde hace un tiempo le resulta "un poco más difícil de ocultar" su problema de alopecia. Según se ve en el vídeo, hay una zona de la cabeza en la que ya no le crece pelo y que tiene aspecto de cicatriz.

"Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mirad esta línea de aquí", aseguraba en el vídeo la mujer de Will Smith.

La actriz ya anunció en 2018 que sufría alopecia, pero debido a los rumores de una supuesta cirugía de cerebro, quiso compartir este nuevo vídeo para zanjar cualquier tipo de especulación al respecto.

"Ahora, en este punto, solo me puedo reír. Voy a poner algunos diamantes y a hacerme una corona", bromeó la actriz en su momento, aunque menos gracia le hizo cuando Chris Rock se refirió a su cabeza rapada en directo.