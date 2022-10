Los coaches de 'La Voz' dan una segunda oportunidad a un talent en las audiciones a ciegas

Gabriel Herrera ha sido uno de los concursantes más afortunados de esta edición de La Voz : a pesar de que los coaches no se han girado de primeras, han visto algo especial en él y han decidido darle una segunda oportunidad para las audiciones a ciegas.

Por primera vez en esta edición de La Voz, los coaches han dado una segunda oportunidad a uno de los talent que no había conseguido girar ninguna silla durante su interpretación.

El concursante, que es muy fan de Sebastián Yatra, ha cantado su canción Cómo mirarte, donde hacía una impecable imitación del colombiano; tanto que hasta los coaches se han preguntado si era el propio Yatra, ya que su parecido era increíble.

Es por eso que no se han dado la vuelta, ya que no han podido escuchar su verdadera voz. Aun así, sí que han notado el potencial del talent y se han reunido para decidir si daban o no una segunda oportunidad al concursante.

Para ello le han pedido que cantase una segunda canción con su verdadera voz, con la que ha terminado de convencer a los jueces, que le han dado una segunda oportunidad en las audiciones a ciegas.