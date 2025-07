Cómo quedó Melody en 'Tu cara me suena 3' y quién ganó esa edición

Aunque lo más probable es que cuando escuchemos Melody empecemos a tararear en nuestra cabeza "Una diva es valiente, poderosa…" y pensemos en el paso de la artista por Eurovisión este año, lo cierto es que la cantante lleva desde pequeña siendo una estrella de televisión, y a sus 22 años sumó un gran proyecto a su currículum.

Y es que la de Dos Hermanas participó en la tercera edición de Tu cara me suena en 2013. A lo largo de su paso por el programa, la artista nos dejó boquiabiertos con muchas de sus actuaciones que la convirtieron en la favorita de muchos espectadores, gracias al carisma y talento que la caracteriza, pero también por su registro vocal para imitar a distintos artistas.

Por todo esto, Melody estuvo durante toda la edición entre los primeros puestos en el ranking, gracias a imitaciones de la talla de Rocío Jurado, con su aclamada canción Señora, poniendo a todo el público en pie con Holding out of a hero de Bonnie Tyler o dándolo todo con The Boy does nothing de Alesha Dixon.

La sevillana tuvo un paso arrasador por el formato. De hecho, muchos recuerdan dicha edición por la presencia de la cantante de El baile del gorila. Sin embargo, Melody no quedó en primer lugar, aunque se quedó a muy poco.

Casi gana la medalla de oro

La final de Tu cara me suena 3 estuvo de lo más reñida: fue Edurne quien ganó con un 60 % de los votos tras imitar Christina Aguilera con su canción Hurt. Por su parte, Melody consiguió un 40 % tras ponerse en la piel de Lola Flores al interpretar el tema A tu vera.

Ahora, 12 años después de aquel bonito episodio de su vida, Melody vuelve a estar presente en Tu cara me suena. Lo hace en la final de la doceava edición y como invitada, pues Ana Guerra ha escogido imitar a la sevillana para interpretar Esa diva, el temazo que nos representó en St. Jakobshalle, el escenario suizo donde se celebró Eurovisión este año.