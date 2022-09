"Las dos personas que cambiaron mi vida y a los que quiero con todo mi corazón!!! Mis padres!! Con vosotros donde queráis!!!", escribe Daniela Santiago en un post de Instagram junto a una foto suya con Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, la pareja de actores, directores y guionistas que firman una de las series de más éxito de 2020, Veneno.

La producción, que se estrenó en Atresplayer Premium, cuenta la vida de Cristina Ortiz, La Veneno, la controvertida mujer trans que se convirtió en un fenómeno mediático por sus intervenciones en el programa de Pepe Navarro Esta noche cruzamos el Mississippi. Con ella llegó la gran oportunidad para Daniela cuando los directores pensaron en esta malagueña de 40 años para dar vida a la protagonista en la segunda etapa de su vida —en la primera fue Jedet y en la última, la fallecida Isabel Torres—.

Su interpretación recibió notables críticas y fue premiada, junto a sus compañeras Jedet e Isabel Torres, con un Ondas en 2020. Meses después, además, Pedro Almodóvar la llamó para hacer un cameo en Madres Paralelas.

Veneno fue uno de los fenómenos televisivos del año y sus actrices se convirtieron en un símbolo de la lucha por la diversidad. Consciente de que este era su momento, Daniela Santiago ha querido hacer pública su historia para que sirva de ejemplo e inspiración a otras personas.

[[H3:Acoso, insultos… y el apoyo de su madre]]

“Soy actriz desde que nací, porque tuve que aparentar lo que no era y fingir delante de la sociedad para tener que sobrevivir. Soy actriz desde que nací, solo que ahora interpreto papeles bonitos”, decía en una entrevista en Público.

La infancia y la adolescencia de Daniela Santiago, atrapada en un cuerpo con el que no se identificaba, fueron muy complicadas: era insultada, acosada…. Reconoce la actriz que siempre contó con el apoyo de su familia, pero no con el de su entorno porque incluso las monjas la expulsaron del colegio cuando comenzó a hormonarse y sus pechos empezaron a desarrollarse tímidamente.

“He tenido la gran suerte de tener una familia con muchísimas ganas de aprender, de escucharme”, le confesó a María Casado en el programa Las tres puertas.

Antes de cumplir los 18, Santiago huyó del infierno en el que vivía para iniciar una nueva vida en Madrid. Comenzó a trabajar para ahorrar y cumplir con su sueño: pasar por quirófano para, de una vez, sentirse en paz con su cuerpo y con ella misma. Aunque no lo consiguió y fue su madre la que le regaló el dinero que le faltaba para terminar con la pesadilla: “Te he dado vida una vez y me siento culpable de que no hayas nacido como realmente eres. Si te la tengo que volver a dar, yo te la doy", le dijo su madre en ese momento.

“Para mí ese día fue muy bonito. Fue el 25 de junio del 2005, es mi cumple chichi”, recordaba feliz en esa entrevista con María Casado.

Un referente LGTBIQ+ sin quererlo

Todas estas experiencias, desde su gris infancia en Málaga hasta el feliz momento que vive hoy, han quedado recogidas en su libro Mi pequeño mundo, que se publicó el pasado mes de abril.

"Mi propósito era que la gente, el público, pueda conocer quién es realmente Daniela Santiago, y no la actriz que hace ese papel maravilloso y al que estoy tan agradecida", contó sobre este libro en una entrevista en Vanity Fair, en la que habló también de su papel como referente LGTBIQ+.

"Da vértigo porque siento que tengo que tener un altavoz para pedir derechos que todavía nos faltan, pero yo lo hago muy gustosamente", dijo la actriz, pregonera de las fiestas del Orgullo 2020 en Madrid. "Si no lo hiciésemos las personas que estamos ahora aquí y que tenemos un foco, no lo va a hacer nadie. Es algo que lleva muchísimos años callado y tapado, y no me da la gana que eso siga siendo así. Si yo tengo la oportunidad de hablar, de reivindicar y de pedir por boca de miles de personas, lo voy a hacer hoy, mañana y hasta el día que me vaya".

El duro momento vivido durante los Goya

La noche de los últimos Goya vivió uno de los momentos más desagradables que se recuerdan de unos premios en televisión. Varias actrices que asistieron a la gala recibieron comentarios machistas y ofensivos por parte de varios de los hombres que estaban retransmitiendo en directo la alfombra roja en directo.

"Había una que... qué putón verbenero. Toda llena de tatuajes. ¡Digo 'esa cobra'! Pero puta, puta, puta... ¡qué pinta!", se oye decir a uno de los hombres. La mujer a la que se refieren es, según ha contado Javier Calvo, Daniela Santiago.

Tras esto, ella se pronunció en Instagram defendiéndose de estas palabras: "Da igual a lo que te dediques!!! Yo estaba entregando un Goya y por ir tatuada soy una puta y de las que cobran caro!!! Qué vergüenza!! Que los hombres a los que defendemos y entregamos nuestro amor hablen así de nosotras!!!".

Con las manos en la masa

Mientras continúa consolidando su carrera de actriz y sigue formándose para ello, Santiago ha decidido probar suerte en la televisión como concursante de MasterChef Celebrity.

No sabemos si la cocina es uno de sus pasiones y es una cocinera de esas que no se olvidan pero, de momento, lo que sí ha demostrado es que es la salsa que puede alegrar cualquier plato.