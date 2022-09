Patricia Conde: su relación con Dani Martín, los problemas con el padre de su hijo y cuánto dinero debe a Hacienda

Patricia Conde se convirtió en un conocido rostro televisivo como reportera de El Informal, un informativo de humor conducido por Florentino Fernández y Javier Capitán. Era el año 1999 y la modelo vallisoletana acababa de empezar su carrera en televisión como presentadora y actriz.

Fue su primer trabajo en la tele, el que le dio el pase como presentadora de Sé lo que hicisteis, el programa de humor de laSexta estrenado el 30 de marzo de 2006. Conde lo condujo durante los cinco años que se mantuvo en antena hasta que, en 2011, la cadena decidió cancelarlo.

Durante este tiempo la presentadora mostró todo su talento cómico adoptando el papel de rubia-tonta y se convirtió, junto a Ángel Martín, en el rostro más icónico de este espacio de humor y actualidad.

Con el guionista y humorista formó una duradera pareja televisiva y con él presentó después dos programas en Movistar #0: WifiLeaks y Dar cera, pulir #0. En la actualidad, presenta Nadie al volante, una mezcla de sitcom y programa de actualidad en los que se descubre la vida de la redacción del programa que, supuestamente, ella dirige y presenta.

La eterna novia de Dani Martín

A medida que su fama crecía, Patricia Conde se fue convirtiendo en un deseado personaje de la prensa del corazón. Ocupó páginas en las revistas gracias a su relación con el tenista Carlos Moyá, pero sobre todo por el romance que protagonizó junto al cantante Dani Martín.

Con el entonces líder de El Canto del Loco comenzó a salir en 2007 y en el verano de 2008 terminó la relación. La recuperaron en 2009, cuando Martín vivió uno de los momentos más duros de su vida con la muerte de su hermana Miriam, a la que Patricia también estaba muy unida. Su noviazgo solo duró unos meses.

Dani Martín y Patricia Conde, en 2009 // Gtresonline

De esos años de relación entre Dani y Patricia, y de cómo afectó al funcionamiento de El Canto del Loco, habló el exmanager de la banda en 2020 después de cumplir la pena de cárcel por la demanda que el grupo le interpuso por apropiación indebida, y ella no salió muy bien parada con estas declaraciones. “Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar”, explicó en una entrevista en La Otra Crónica

A pesar de esas idas y venidas, los dos protagonistas siempre han mantenido una excelente relación y cualquier reencuentro posterior se ha interpretado entre sus fans como una nueva oportunidad para retomar su historia de amor.

La última vez que se vieron fue en agosto, en un concierto del músico en Mallorca. “Gracias Patri por tu gesto tan bonito ayer, es precioso que el cariño y la amistad entre dos personas, incluso entre familias y amigos siga existiendo. Yo soy fan de Patricia como persona, como profesional y me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Gracias @paticonde”, escribió el cantante en Instagram al compartir unas emotivas fotos del reencuentro.

Sus años más polémicos

Meses después de dar por finalizada su relación con el cantante de Qué bonita la vida, la humorista comenzó a salir con Carlos Seguí, un empresario mallorquín con el que vivió una intensa historia de amor, como el protagonista reconoció en la revista Vanity Fair. “Fue muy intenso. Muy de botella de champán. Maldivas, Londres, París, Roma… Todo de película”, contó tras la ruptura para luego añadir: “Cuanto más fuerte es el enamoramiento, más fuerte es la hostia”.

El final de la relación resultó una auténtica pesadilla para él. Conde y Seguí se casaron en una preciosa boda en 2012, a la que no faltaron sus compañeros de Sé lo que hicisteis: Miki Nadal, Berta Collado, Cristina Pedroche… Once meses después de convertirse en marido y mujer nació su hijo Lucas, en junio de 2013, y en menos de un año de convertirse en padres anunciaron su separación.

Comenzó entonces un polémico proceso de divorcio que tenía como gran punto de conflicto la custodia de su hijo. Ella acusó a Seguí de malos tratos psicológicos y trató de impedir sus visitas al niño, que por aquel entonces era un bebé.

En los últimos años, además, Conde ha tenido que afrontar aparecer en la lista de morosos de Hacienda. Lleva desde 2017 apareciendo de manera consecutiva y actualmente su deuda asciende a 1,04 millones de euros.

Ha bajado respecto a los años anteriores: la primera vez, en 2017, le reclamaron 1,3 millones de euros; en 2018, 1,8 millones; en 2019, 1,82; y en 2020, la deuda ascendía a 1,88. En 2021 consiguió bajar la deuda y reducirla a 1,1 millones de euros.

Celiaca y aficionada a la comida sana

Con su participación en Masterchef Celebrity, Patricia pondrá a prueba sus conocimientos y habilidades en la cocina, donde parece ser una alumna avanzada.

Conde es aficionada a la buena mesa y a la alimentación sana, especialmente desde que descubrió que es celiaca y tuvo que eliminar radicalmente de su dieta el gluten.

“Me diagnosticaron hace 20 años y creedme que hubo un antes y un después bastante importante al eliminar el gluten por completo de mi dieta. No solo me afectaba a nivel digestivo sino dermatológico y psicológico. Cuando le das a tu cuerpo algo que reconoce como veneno no sabéis las que te lía”, contó en un post de Instagram publicado por el Día Internacional del Celiaco.

MasterChef Celebrity no es su primera incursión en un programa de cocina. La presentadora participó hace unos años en el programa Sabor sin gluten by Schär de Canal Cocina