Cristina Pedroche explica por qué no se hizo fotos con sus fans

Después de hacerse público que Cristina Pedroche no quiso hacerse fotos con unos turistas españoles en Londres, la presentadora de Zapeando ha querido aclarar el tema en una entrevista que ha concedido recientemente.

Cristina Pedroche siempre está en el punto de mira, tanto para bien como para mal. La última ha sido cuando el portal de noticias Informalia publicó que la presentadora se negó a hacerse una foto con unos turistas españoles que se encontró en Londres.

Cristina y Dabiz Muñoz viajan mucho a la capital de Inglaterra ya que el chef ha abierto un nuevo restaurante allí. En uno de estos viajes la pareja estaba paseando por la ciudad cuando se encontraron con este grupo de españoles a los que la presentadora les negó la foto: "Estábamos comiendo castañas y tenía la boca llena. Paseando nos habían pedido fotos antes, y si no, no se puede pasear", explica en una entrevista para Bekia.

Aprovechando esta situación, la colaboradora de Zapeando ha querido hablar sobre el tema de que los fans le pidan fotos por la calle: "Muchas veces voy en el AVE o en el avión y me despiertan para hacerme una foto, y no da mucho gusto en ese momento" o "Son las seis de la mañana, tienes ojeras, estás mal peinada… Y luego suben la foto y la gente empieza a decir que qué fea, y no entienden que son las seis de la mañana y estoy hecha un cuadro".