El lado más personal de Mika: sus complicados orígenes, la relación con su novio y el secuestro de su padre

Saltó a la fama con su Grace Kelly, y desde entonces se ha mostrado imparable. Mika cuenta con una trayectoria que le consolida como una de las figuras más relevantes de la música a nivel mundial. El artista de origen libanés se desenvuelve a la perfección entre la música y la televisión. En lo que respecta a su universo musical, sabemos que cuenta con ocho trabajos discográficos, premios Brits, nominación al Grammy y millones de reproducciones en sus temas.

El cantante de Lollipop se constituye como una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla. Mika ha sido jurado en 'The X Factor Italia' o la versión francesa de La voz, e incluso llegó a presentar Eurovisión 2022 en Turín, año en el que Chanel llevó a España al pódium.

Sin embargo, lo que muchos no conocen es el pasado más crudo del cantante, como fueron su cruda infancia o el secuestro de su padre. No obstante, el amor le sonríe con una relación consolidada con el documentalista griego Andreas Dermanis, con quien lleva 15 años de relación.

Una infancia llena de sombras: sus orígenes

El color y la alegría de su primer disco, Life In Cartoon, contrasta con la oscuridad de su pasado. De madre libanesa y padre estadounidense, el artista nació en Líbano en 1983, en mitad de la guerra civil a la que estaba atravesando el país de Medio Oriente en aquel momento. Por ello, al año siguiente tuvo que ser evacuado por la marina estadounidense a Chipre.

Sobre su particular identidad, el artista se definía como "inmigrante" y estar "orgulloso de ello". "Nací en Beirut y me siento tan a gusto en Inglaterra como en Francia o Italia. ¿Inglés, francés, libanés? No estoy seguro de mi verdadera identidad, por eso hago música, para tener algún sentido de identidad", contó en el medio Connexion France.

De hecho, el artista se ha hecho eco en las redes sociales del episodio bélico que está viviendo su país de origen de nuevo, pidiendo donaciones para salvar a las familias libanesas.

El secuestro de su padre

A partir de ahí, el artista se mudó a París. Vivió en el país galo durante ocho años. Sin embargo, durante su infancia vivió otro de los capítulos más crudos de su vida: el secuestro de su padre. Este capítulo ocurrió cuando su padre Michael fue raptado durante un viaje de negocios en Kuwait. Su progenitor permaneció raptado hasta 9 meses en la embajada americana de aquel país. Cuando se reencontró con su padre lo definió como "casi un extraño" tras ver su cambio físico a raíz de la pérdida de peso que sufrió y su gran barba.

Tras aquello, la familia se mudó a Londres. Aquel entonces, Mika continuó en el Liceo Francés, donde seguiría vinculado a la lengua francesa. No obstante, la dislexia y el bullying que padecía le dificultó su etapa escolar.

Sobre este tema, ya lanzó un mensaje de tolerancia y respeto durante su intervención en La Vanguardia, lanzando un consejo a las víctimas del bullying: "Que no finjan". "Hay que admitirlo, hablar sobre ello y encontrar a personas que respeten el problema. Nunca olvidarás a quienes te han hecho daño, pero llegará un día en que ya no dolerá. Lo único que dota a la persona de valor es su singularidad", afirmó.

La caída de su hermana desde un cuarto piso

Fue otro de los trágicos episodios que vivió Mika. Era la noche del 10 de octubre de 2010 cuando su hermana Paloma quien tiene tendencia a perder el equilibrio de nacimiento, estaba fumando y cayó desde un cuarto piso con la barandilla. Un vecino alertó a las autoridades.

"Como era su único familiar en Londres -el artista también tiene la nacionalidad británica-, me llamaron para decirme que fuera a despedirme de ella, que no había nada que hacer", reveló el artista de Relax, Take It Easy, tal y como recoge Vanitatis.

No obstante, su hermana se salvó y sobrevivió a esa caída de 15 metros. Paloma sufrió grandes heridas en el abdomen y la pierna y fue salvada tras su operación.

Mika en el amor: conoció al documentalista griego Andreas Dermanis

El cantante de Popular Song llevan 15 años en una relación con Andreas Dermanis. Ambos se conocieron en un pub en Londres, justo un día después de que Mika rompiera con su expareja, tal y como cuenta Paris Match. Fue a partir de ahí donde surgió una química indiscutible.

Hasta el día de hoy, su relación con el documentalista goza de buena salud. De hecho, fueron fotografiados en Toscana disfrutando de sus vacaciones tal y como recoge Vanitatis.

Aunque eso sí, el cantante ha descartado ser padre por la responsabilidad que implica su profesión: "Llevo un estilo de vida demasiado egoísta. Pasarse quince meses de gira supone una carga emocional muy grande. Necesito gente muy tolerante a mi alrededor, que comprendan y acepten el hecho de que esté ‘arruinando’ su vida. Con un niño, eso ya no sería posible”, tal y como recoge Divinity.