Conoce a Trevor Noah, presentador de los Premios Grammy 2026, a través de sus chistes más polémicos

Trevor Noah es el encargado de presentar la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2026. El cómico de 41 años se pone al frente de la gala por sexto y último año y en esta ocasión adquiere también el papel de productor ejecutivo.

El sudafricano, conocido por presentar el programa The Daily Show en Estados Unidos, presentó por primera vez la ceremonia de 2021, la primera tras la pandemia de la Covid-19, y convenció a la Academia de la Grabación que no ha dejado de llamarlo desde entonces.

Sin embargo, no siempre ha estado acertado con sus chistes, tanto en las galas como en redes sociales, siendo acusado de racista o machista en más de una ocasión.

A continuación repasamos sus comentarios más polémicos, algunos de ellos que acabó borrando de sus redes sociales para mostrar una imagen mucho menos controvertida.

Sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock

A pesar de su fama y reconocimiento dentro de la industria audiovisual, como todo buen cómico, Trevor Noah se ha metido en más de un terreno pantanoso.

Una de estas veces fue en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2022, cuando hizo un chiste acerca de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar después de que este hiciese una broma sobre el pelo de su mujer, que sufre alopecia.

"Vamos a escuchar algo de música, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a mantener los nombres de las personas lejos de nuestra boca y vamos a entregar premios durante toda la noche”, dijo el cómico para evitar una broma como la que hizo Chris Rock y que le llevó a recibir la famosa bofetada de Smith.

El odio de Kanye West en los Grammy

Otra polémica en la que estuvo envuelto, aunque de manera involuntaria, tuvo como protagonista a Kanye West. Ese mismo año el cantante, que iba a protagonizar uno de los números musicales de la gala y estaba nominado en cinco categorías, lo llamó 'Kumbaya' por redes sociales, un término que hace referencia a una persona negra que niega su etnia. Ante este suceso, la organización decidió vetar al rapero.

El odio de los colombianos

Tiempo después, en la edición de los premios Grammy 2025, se envolvió en otra polémica cuando hizo un chiste relacionado con Shakira que enfadó a los colombianos.

"Aquí está Shakira. Lo único más grande que ha salido de Colombia y que no es un delito grave", dijo el presentador haciendo una mención velada al cultivo y exportación de cocaína y que no gustó a muchos de los presentes como la cantante Chappell Roan.

Bromas con la inmigración

También, hizo otro chiste poco acertado sobre inmigración y el sistema de votación de los premios en esa misma ceremonia. Un comentario que no fue del agrado de muchos como a la artista Doechii.

"Si es la primera vez que ves los Grammys, bienvenido. Aquí premiamos lo mejor de la música gracias a más de 13.000 miembros de la academia y 20.000.000 de inmigrantes ilegales", dijo el presentador de la gala.

Sus polémicas en Twitter (X)

Además, el comediante ha publicado varios comentarios en X que han sido acusados de racistas, sexistas o machistas. Un ejemplo es este tuit que publicó en 2009: "Casi atropello a un chico judío que cruzaba la calle. No se fijó antes de cruzar, ¡pero aun así me habría sentido fatal en mi coche alemán!".

Como puede verse, a Trevor Noah le gusta jugar con los límites del humor, haciendo chistes incluso con temas de actualidad como este de 2010: "Los sudafricanos saben reciclar igual que Israel sabe ser pacífico".

Otro comentario que avivó aún más su polémica, fue uno que tenía tintes racistas y machistas y que publicó en 2012 durante un partido del Barça contra el Real Madrid. "Messi recibe el balón y los jugadores de verdad intentan hacerle falta, pero Messi no se cae fácilmente, igual que las chicas judías", escribió el cómico.

En la misma línea y también en 2012, el cómico escribió estos otros comentarios machistas y sexistas:

"Originalmente, cuando los hombres proponían matrimonio, se arrodillaban sobre una rodilla, de modo que si la mujer decía que no, estaban en la posición perfecta para dar el uppercut ".

". "–De hecho, prefiero la liga femenina a la masculina. –Nadie, nunca, sobre ningún deporte (excepto quizás, el vóley-playa)".

Sin embargo,, por lo que quizás el comediante se arrepintió de ellos con el tiempo o quiso limpiar su imagen en línea.