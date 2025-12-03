Quiénes son los invitados de hoy de 'Pasapalabra': así son Alain Hernández, Lorena Gómez, Jose Manuel Zapata y Cristina Alcázar

Con el comienzo del mes de la Navidad, llegan caras nuevas a Pasapalabra que acompañarán a los concursantes una semana más en el concurso. Esta vez, la cosa va de actores y cantantes. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra vuelve una semana más con una renovación de invitados. Desde el día 3 hasta el 5 de diciembre, acompañarán a los concursantes personalidades de la actuación y la música: Alain Hernández, Lorena Gómez, Jose Manuel Zapata y Cristina Alcázar.

¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido sus trayectorias profesionales? ¡Te lo contamos con todo lujo de detalles!

Alain Hernández

Esta semana podremos disfrutar de la presencia de Alain Hernández, uno de los actores españoles del momento. Entre sus actuaciones más recientes encontramos la serie de Atena 3 Sueños de Libertad y Las Hijas de la Criada, que acaba de estrenarse en Atresplayer.

También participó en las series de Antena 3 Mar de Plástico y El secreto de Puente Viejo y en la película Palmeras en la nieve, la cual fue su primera aparición en una gran producción tras varios trabajos menores.

Lorena Gómez

Lorena Gómez, quien saltó a la fama tras su participación en Operación Triunfo 2006, es una artista multidisciplinar que acaba de estrenar su EP Era, del que podemos destacar su single La Teoría. Durante su carrera ha compartido escenario con artistas de la talla de India Martínez, Manuel Carrasco o Pastora Soler, entre otros.

Lorena también tiene una carrera como actriz, siendo su papel más reciente en la obra de teatro Rincones. Además, en 2016 participó en Tu cara me suena, siendo la tercera finalista de su edición.

José Manuel Zapata

Siguiendo en el mundo de la canción, tenemos al tenor lírico José Manuel Zapata, quien debutó en la ópera con El turco en Italia de Rossini en Oviedo. En 2008, compartió proyecto con la cantante Pasión Vega en su espectáculo Tango: Mano a Mano, el cual contaba con un repertorio formado por clásicos tangos argentinos.

A lo largo de su carrera ha actuado en teatros de ópera importantes como el Metropolitan Opera House (Nueva York), el Teatro Real (Madrid), el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) o el Teatro Massimo (Italia), entre muchos otros. Actualmente, se encuentra en mitad de la gira de su disco Gigantes.

Cristina Alcázar

A pesar de que inició su carrera dentro del mundo del teatro, Cristina Alcázar ha ganado popularidad gracias a sus trabajos en televisión. Entre ellos, encontramos su paso por la serieFísica o Química, la comedia Los Quién o la telenovela Amar es para siempre.

En teatro, ha protagonizado obras como La Casa de Bernarda Alba, El otro lado de la cama o La felicidad de las mujeres, mientras que en el cine ha participado en películas comoEl penalti más largo del mundo, El club de los suicidas y Al final del camino. Actualmente, se encuentra de gira con la obra de teatro El Casting, coprotagonizada con Carla Pulpón.