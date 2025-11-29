La desgarradora actuación de Malú con los talents al cantar 'Sueños de Libertad' en 'La Voz'

Comienza la fase en directo de La Voz, donde los espectadores son clave para los equipos de los cuatro coaches, Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.

Ha sido el público quien ha escogido en esta primera semifinal los dos concursantes de cada equipo que dan un pasito más antes de la Gran Final. Y para celebrar este paso tan importante el talent show presentado por Eva González ha contado con una actuación de vértigo al inicio de la gala.

Se trata de Malú. La coach acaba de estrenar el tema Sueños del Libertad, que sirve de cabecera a la serie homónima de Antena 3. Y con mucho desgarro, la artista ha mostrado su talento con los 16 talents del comienzo de la primera semifinal.

Así, la intérprete de Aprendiz junto a los concursantes ha entonado con mucha garra y emoción una canción que se ha convertido en su voz en un himno de las sobremesas. El plató se ha llenado de magia y emoción con una actuación cargada de fuerza y sensibilidad.

Malú será la encargada de poner la melodía a la serie de Antena 3, pero antes ha querido dar un adelanto en La Voz a lo grande.

Sobre la canción Sueños de libertad

La famosa producción de las sobremesas de Antena 3 apuesta por un cambio en su cabecera y ha elegido la imponente voz de la madrileña para imprimir una nueva personalidad a la canción que durante los dos primeros años de emisión la ha interpretado su compositor Marwán.

El propio intérprete ha celebrado la renovación sonora de la cabecera de Sueños de Libertad y la elección de una voz con tanta personalidad. "Malú es una cantante increíble y como todo artista tiene su sello y lleva la canción hacia su estilo. Es una gran voz para continuar la canción de la serie", escribió en un comentario al adelanto del videoclip que publicó la cantante en sus redes sociales.

Pronto podremos escuchar la voz de la artista cada tarde en Antena 3.