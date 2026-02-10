¿Cuántos concursantes de la primera semifinal pasan a la final del Benidorm Fest 2026?

¡El Benidorm Fest 2026 ya está aquí!

La primera edición del certamen sin vinculación con Eurovisión llega para celebrar la música más que nunca, mostrándonos las propuestas de distintos artistas que luchan por alzarse con la Sirenita de Oro y un premio de 150.000 euros.

Son 18 participantes los que se la juegan todo en las dos semifinales de este martes 10 de febrero y del jueves 12 de febrero para hacerse un hueco en la final del sábado 14 de febrero. Nueve compiten la primera noche y otros nueve la segunda y de cada gala salen seis finalistas.

¿Cuántos participantes llegan a la final?

Por primera vez en el festival serán 12 los participantes que actuarán en la gran final, lo que deja a seis candidatos fuera.

Repasa quiénes forman parte de la edición, qué noche actúa cada uno y en qué orden.

Orden de actuación de la primera semifinal