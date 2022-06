Dani Mateo explica el motivo por el que nunca ha ido a 'Pasapalabra'

Santi Alverú ha acudido al plató de Zapeando como Defensor del Espectador y ha leído el mensaje de una telespectadora que se quejaba de que no hayan mencionado que Alverú fue a Pasapalabra: "¿Qué pasa, Dani? ¿No quieres que veamos que tu pajarito ya vuela solo?"

Santi aprovechó la situación y le recordó a Dani Mateo el llamamiento que le hizo Roberto Leal el día que fue a Pasapalabra. "¿Qué le pasa a Dani Mateo con Pasapalabra?", empezaba preguntándole Leal a Alverú. "Vamos a hacer un llamamiento. Dani Mateo, estás invitado, te trataremos bien. Yo he ido muchas veces a Zapeando y tú todavía no has venido por aquí... Tampoco pasa nada, podemos seguir siendo amigos. Pero esas cosas se quedan dentro", añadió.

"Roberto, tío, eres muy guapo, lo primero. Cada día estás más guapo, y al lado de Santi destacas más. Guapísimo, simpatiquísimo, talento a raudales... Pero eres muy falso, Roberto", ha empezado diciendo Dani Mateo, para soltar el bombazo: "¡No me han invitado en la vida, never! Llevo 20 años en televisión. Nunca me han llamado para Pasapalabra. Nunca, todo el mundo menos yo. ¿Por qué no me invitáis?"

Así que ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de Pasapalabra, que tendrá que hacer una invitación formal para que el presentador de Zapeando pueda enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal.