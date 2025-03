Demi Moore: su desnudo en una revista, la polémica historia con Ashton Kutcher y su bonita relación con Bruce Willis

Aunque las actrices con las que compite se lo están poniendo difícil, lo cierto es que Demi Moore se ha ido coronando como la favorita a ganar el Oscar a Mejor actriz recogiendo antes otros prestigiosos reconocimientos como el Globo de Oro o el Critics Choice Award por su papel protagonista en la cinta La sustancia.

Asegura Demi Moore que no tuvo que escarbar mucho para preparar ese papel, sencillamente se ha inspirado en la historia de su vida, en su pasado como icono en una industria, la de Hollywood, en el que ha sido ninguneada como actriz y donde la edad ha jugado en contra.

Dar vida a Elisabeth Sparkle en la película gore dirigida por Coralie Fargeat ha resucitado a la actriz de 62 años; pero no solo eso, ha conseguido el reconocimiento que durante décadas le han negado por considerarla una “actriz de palomitas”, la estrella de los taquillazos de Hollywood que derretía a medio mundo con su físico pero no por su talento.

De taquillazo en taquillazo y una portada controvertida

El primer exitazo de la gran pantalla de Demi Moore fue la historia de amor y fantasmas Ghost, junto a Patrick Swayze —otro de los guapos oficiales del cine tras haber hecho Dirty Dancing— y Whoopi Goldberg, que por su papel ganó un Oscar como Mejor actriz de reparto. Se estrenó en 1990 y fue la película más taquillera del año, superando a otro de los iconos del cine romántico, Pretty Woman.

Fue entonces cuando la carrera de aquella actriz, que comenzó haciendo películas para adolescentes —después de pasar por rehabilitación por su adicción a la cocaína—, despegó y se convirtió en una de las actrices más solicitadas y una de las mujeres más imitadas, con su icónico corte de pelo. Por aquel entonces ya estaba casada con Bruce Willis y formaban una de las parejas más atractivas de Hollywood.

En 1991, cuando Demi estaba embarazada de siete meses de su segunda hija, Scout LaRue Willis, posó para la portada de Vanity Fair desnuda mostrando su enorme tripa. La polémica estaba servida: la fotografía, obra de la prestigiosa Annie Leibovitz, fue tildada de vulgar y de sexualizar la maternidad, e incluso se llegó a censurar. La revista consiguió superar el millón de ejemplares y la actriz hizo historia mostrando su gran barriga con orgullo y reivindicando la feminidad y la maternidad.

En los años siguientes, Moore, convertida en una estrella, protagonizó cuatro taquilleras películas con las que se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood: Una proposición indecente, con Robert Redford y Woody Harrelson; Acoso, junto a Michael Douglas; Striptease, con la que según declaró años después se sintió juzgada y avergonzada por su papel; y La teniente O'Neil, para el que la actriz se sometió a un estricto entrenamiento militar.

Esta última fue una de sus grandes desilusiones: quiso dejar a un lado los papeles de ídolo sexual, se preparó física y mentalmente para interpretar a la primera mujer que ingresó en una unidad de élite de los marines de Estados Unidos. Ella soñaba con el Oscar y lo que consiguió fue un premio Razzie a la peor actriz —pero este no es el único, tiene dos premios anti Oscar y otras cuatro nominaciones—.

Ashton Kutcher, la relación que escandalizó a Hollywood

En junio de 1998, Willis y Moore anunciaron su separación —se divorciaron en 2000— y esa ruptura se convirtió enseguida en la comidilla de la prensa del corazón estadounidense. Aunque lo cierto es que ese divorcio transcurrió sin escándalos y sin polémicas, a pesar de los rumores de infidelidad que sobrevolaron a Bruce Willis. “Los dos tuvimos claro que nuestras hijas eran nuestra prioridad”, apuntó la actriz en una entrevista con Ellen DeGeneres.

En aquel momento, la protagonista de La sustancia decidió alejarse del mundo de la farándula y se retiró a su mansión de Hailey, Idaho, con sus tres hijas, Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle, que por aquel entonces tenía tenían 10, 7 y 4 años.

La vuelta a la interpretación sumió a Demi Moore en una de sus épocas más confusas. Ya no era una actriz joven pero su imagen tampoco encajaba en los papeles maduros de madre. “A los 40 años tenía demasiado buen aspecto para hacer de mayor, y no era lo bastante joven para hacer de las otras. Parecía que no sabían dónde colocarme”, contó en una entrevista en la revista Vanity Fair.

En 2003, cuando comenzó a salir con el actor Ashton Kutcher y con él vivió otro de los momentos polémicos de su vida. Él era 15 años menor que ella y el foco se puso en esa diferencia de edad: “Parecía que era la primera mujer que estaba con un hombre más joven". Durante el matrimonio —se casaron en 2005—, los dos actores hicieron gala de la estabilidad de su relación, pero unos años después de su separación en 2011 fue la propia Moore la que destapó el lado más oscuro de esa idílica historia de amor.

La pérdida de un bebe a los seis meses de embarazo, las infidelidades de él y la adicción al alcohol de ella destaparon una convivencia tóxica que se hizo insoportable y acabó en divorcio.

Una atípica familia muy unida

La separación del protagonista de Recién casadosdevolvió a la candidata al Oscar a la seguridad de su familia: sus hijas, su exmarido, Emma Heming, la actual mujer de Bruce Willis, y las dos hijas que el actor tuvo con ella. Son una modern family en toda regla; juntos pasaron el confinamiento y juntos hacen frente a la enfermedad de Bruce Willis, la afasia y la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada al actor de La jungla de cristal en 2022.

Profesionalmente, durante esos años se enfrentó una de las etapas más difíciles: “Si miro hacia atrás a finales de 2021, hubo un momento en el que realmente estaba en una encrucijada de preguntarme si esta parte de mi vida estaba completa”. Por aquel entonces, Demi Moore ocupaba más titulares por sus retoques estéticos —con los que ha mantenido una relación de amor-odio durante toda su carrera— que por su trabajo como actriz. De hecho, sus imágenes desfilando para Fendi en la Semana de la Moda de París dieron la vuelta al mundo mientras todos se preguntaban qué se había hecho en la cara.