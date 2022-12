Disponibles las primeras imágenes de 'Harry y Meghan', el documental sobre los duques de Sussex

Meghan Markle y el príncipe Harry son una de las parejas de moda más importantes del momento, sin embargo, tomaron la decisión de distanciarse de sus funciones en la Corona Británica, lo que se conoció como el 'Megxit'. Aun así, vuelven a estar en el foco de atención porque van a estrenar en breves Harry y Meghan, una serie documental en Netflix.

Se trata de una producción de seis episodios que sale el 8 de diciembre y en el que los duques de Sussex cuentan su versión de su relación, pero también los motivos que les llevaron a querer abandonar su vida en el Buckingham Palace.

Las primeras imágenes que ya se han difundido muestran a la pareja en fotografías en blanco y negro en momentos importantes para ambos, pero se intercalan con mensajes en los que aparecen hablando. Además, llama la atención que en ningún momento se muestra a sus hijos Archie y Lilibet.

Meghan Markle y su charla con Paris Hilton

La duquesa de Sussex es una mujer muy activa en los medios de comunicación, aunque una de sus últimas intervenciones más llamativas fue en una charla junto a Paris Hilton. La millonaria le confesó que no es la 'rubia tonta' que todos piensan, sino que es un personaje.

Ante esto, Meghan se quedó muy sorprendida y quiso confesarle a la influencer lo que pensaba de ella mucho antes. Cuando era joven, la duquesa de Sussex veía a Paris como "una chica preciosa, rica y famosa" y creía que "no podría irle nada mal en la vida".

La actriz de Suits dejó que todo esto le provocó "auténtica envidia", ya que en ese momento no sabía que solo veía a la 'Paris personaje' y no a la real.

"Me daba vergüenza admitirlo, pero la he juzgado basándome en todo lo que he visto y no me gusta hacer juicios. Pero tampoco crecí siendo bonita. Cuando pensaba en París, inmediatamente sentía envidia", aclaró.

Sin duda, Harry de Sussex y Meghan Markle son dos personas con mucha relevancia en los medios y más van a ganar todavía con este documental.