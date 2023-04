Drew Barrymore habla sin tapujos sobre tener citas con la menopausia: "No estoy seca"

Con el paso de los años, ciertos temas que antes eran tabú como la sexualidad o la salud mental dejan de serlo. Así, se visibilizan especialmente gracias a personas públicas como actores o cantantes que hablan de ello sin problemas, como le ha ocurrido recientemente a Drew Barrymore con la menopausia.

La actriz de 48 años reveló recientemente durante una entrevista con Jennifer Aniston y Adam Sandler que empezaba a tener los primeros síntomas de la perimenopausia, es decir, la transición del cuerpo a la menopausia. "Tengo tanto calor, creo que estoy teniendo mis primeros sofocos de la perimenopausia", dijo mientras se quitaba la chaqueta.

Así, tanto ella como la protagonista de Friends discutieron brevemente sobre ello y ambas apuntaron sobre cómo habían vivido este momento: "Se siente como calor interno".

La nueva vida sentimental de Drew Barrymore

No es la única vez que Drew ha tratado el tema de la perimenopausia, ya que en una charla de mujeres que contaba con la presencia de varias doctoras y la presentadora Oprah Winfrey quisieron romper algunos estereotipos sobre el tema.

La actriz ha comenzado haciendo un alegato: "Hay algo en ese estigma y es que no quiero que pienses que soy algo polvoriento, viejo y seco. Esa no es la imagen que quiero".

De hecho, ha contado cómo ha vivido una cita reciente en esta nueva etapa de su vida: "Me siento muy segura, normalmente, y quiero ser quien soy y presentarme. Pero en ese momento pensé, tengo que contar esta historia porque fue una experiencia de vida real, estoy muy orgullosa de estar aquí".

"Soy un libro abierto. Pero en ese momento, pensé: 'No quiero decir qué es, porque me estoy involucrando con alguien que quiero que me vea de cierta manera'", ha recalcado la estadounidense.

Para ella, la sociedad debería centrarse en intentar "cambiar el nombre" de la menopausia para que deje de ser tabú: "Si Mark Zuckerberg pudo cambiar el nombre de Facebook a Meta, tal vez podamos hacer esto para la menopausia", explicó.

Como ella, cada vez son más las mujeres que no tienen ningún problema en hablar sobre la menopausia y ya han dejado de considerar este proceso como un tabú.