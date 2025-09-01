Álex García se emociona en su carta de despedida a Verónica Echegui: "Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho"

Tenía 42 años y una vida por delante. Verónica Echegui se fue demasiado pronto dejando al mundo del cine huérfano. Sus compañeros, desolados, lamentaron su precipitada muerte, el pasado domingo 24 de agosto a causa de un cáncer, en redes donde le dedicaron emocionantes palabras.

Álex García, quien fue su pareja durante 13 años, prefirió esperar a este domingo, cuando se cumple una semana de la triste noticia, para escribirle una sentida carta que su representante ha remitido a El País. "Me decías, libélula, que aquí se sufre mucho, y no entendías por qué", apunta el también actor del que se separó en 2022. "Solo el arte te ha ayudado siempre a sanar esa pregunta sin respuesta".

Su compañero de vida, y de rodaje en las películas Seis puntos sobre Emma, en la que se conocieron; Kamikaze y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas celebra en la carta las mil bondades de la actriz, de la que sus compañeros señalaban en la puerta del tanatorio repitiendo de manera unánime que Verónica era luz. "Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo", añade. "Para que mi móvil explote de amor..." ,a punta probablemente refiriéndose a los mensajes recibido en los últimos días.

"No entendías por qué sufríamos tanto en los funerales en España. Por qué no celebrar la vida de la persona, más que lamentarla"

"Una vez en Katmandú, en el Ganges, me dijiste que no entendías por qué sufríamos tanto en los funerales en España. Por qué no celebrar la vida de la persona, más que lamentarla", recuerda el actor, que reconoce haber "llorado mucho en los últimos días". "... Y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo (1978-2022) mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre", dice sobre su primer rodaje en 2011.

Álex García termina la carta volviendo al principio, a la expresión Fara Fricka que escucharon una vez en Rumanía y que al día siguiente se preguntaban qué significaba. "Sin miedo, significaba. Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor".