El enfado de James Cameron con Leonardo DiCaprio por el que casi pierde su papel en Titanic

Titanic es una de las películas más taquilleras de la historia del cine. James Cameron dirigió esta cinta protagonizada por Leonardo Dicaprio y Kate Winslet, y a día de hoy es impensable pensar que cualquier otro actor o actriz pudieran dar vida a Jack Dawson y Rose DeWitt de la misma forma en la que lo hicieron ellos.

Sin embargo, Leonardo DiCaprio estuvo a punto de perder uno de los papeles más importantes de su vida, y sin duda el que le catapultó al estrellato hasta el día de hoy. Y todo por su mala actitud durante el casting.

Así lo ha explicado James Cameron en una reciente entrevista para Variety, donde explicó cómo fueron las audiciones con los actores. "Teníamos una reunión con Leo y luego había una prueba de pantalla con él. La reunión estaba siendo divertida porque la convoqué en mi sala de conferencias, donde esperábamos al actor. Cuando miré a mi alrededor, vi que todas las mujeres de la oficina estaban en la reunión. Todas querían conocer a Leonardo DiCaprio", ha explicado el director muy divertido.

En ese primer encuentro, Leo cautivó a Cameron. Pero el casting todavía no había terminado. El cineasta lo convocó dos días más tarde para reunirlo con Kate Winslet y hacerles una prueba de cámara.

"Vino un par de días más tarde y yo ya tenía la cámara preparada para grabar el vídeo. Él no sabía que iba a hacer la prueba, pensaba que era otra reunión para conocer más a Kate Winslet", ha continuado Cameron, explicando que les indicó que irían a otra habitación para hacer la prueba de cámara: "Escribiremos algunas líneas y lo grabaré en vídeo".

"Oh, yo no leo", le respondió Leonardo, a lo que James le estrechó la mano y le dijo "Gracias por venir". En ese momento, James Cameron tenía claro que iba a dejar de contar con DiCaprio para ese papel y se iba a poner inmediatamente a buscar a otro actor para el personaje de Jack Dawson.

"Espera, espera, espera. ¿Si no leo, no obtengo el papel? ¿Así?", le preguntó Leonardo muy sorprendido viendo la actitud del director, a lo que James le respondió de forma muy tajante: "Es una película enorme que va a tomar dos años de mi vida, y tú te irás a hacer otras cinco cosas mientras yo estoy en la posproducción. No voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting. Entonces, vas a leer, o no vas a conseguir el papel".

Cameron ha continuado recordando la situación, en la que Leonardo DiCaprio entró a la habitación "con negatividad en cada gramo de su ser", pero en el momento en el que dijo 'acción' se convirtió en Jack rápidamente. "Kate simplemente se encendió e hicieron la escena. Se abrieron las nubes oscuras y un rayo de sol descendió e iluminó a Jack. Yo estaba como, 'Está bien. Él es el chico indicado", ha concluido.