Timothée Chalamet revela las dos líneas rojas que Leonardo DiCaprio le recomendó no cruzar en el cine

Timothée Chalamet va poco a poco en camino de alcanzar el estrellato en Hollywood. Después de trabajar en películas tan premiadas y reconocidas como Call me by your name, Dune o Bones and all, el actor es consciente del precio de la fama y de todo a lo que debe renunciar para conseguirla.

El artista ha sido la portada de la versión británica de Vogue y ha reflexionado sobre aspectos de su carrera como actor. Entre muchas confesiones. ha recordado una frase que dijo en octubre: "Uno de mis héroes (no puedo decir quién o me daría una patada en el culo) me rodeó con su brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo 'nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes'".

En su momento, Chalamet no quiso desvelar quien era el misterioso consejero, sin embargo, varios meses después ha querido hacerlo público: fue Leonardo DiCaprio. Ambos compartieron pantalla durante la película Don't look up.

La perspectiva de futuro de Timothée Chalamet

Además, también se ha pronunciado sobre sus expectativas: "Odio decirlo, pero el sueño como actor es arriesgarlo todo y probar lo que te de la gana. De lo que me estoy dando cuenta es que la vida personal, la vida como adulto, puede ser bastante aburrida, y la vida de artista aún puede ser extraordinaria".

Sin duda, gracias a los consejos de Leonardo DiCaprio, Chalamet sigue su carrera hacia arriba pero sin ningún freno.