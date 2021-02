"No me enfoquéis, por favor": Susanna Griso rompe a llorar en 'Espejo Público'

La presentadora del programa de Antena 3, recibía a la periodista Mamen Medizábal para hablar de su nuevo programa en LaSexta, 'Palo y Astilla', en el que distintas personalidades del país homenajean a sus padres.

Mientras Mamen hablaba del papel que su hermano ha desempeñado en su vida tras perder a su madre, Susanna no podía reprimir las lágrimas y comenzaba a llorar: "No me enfoquéis, lo pido por favor", decía a los cámaras de 'Espejo Público'.

La periodista, al observar la reacción de Susanna, interrumpió su relato para 'quitarle hierro' a la situación: "¿Qué pasa, nos vamos a poner a llorar todos aquí?", comentaba hacia la audiencia.

Mientras, Susanna rogaba a los cámaras del plató: "No me enfoquéis a mí, que hablando de hermanos me pongo a llorar. No me enfoquéis a mí, que Lorena también está llorando. No me enfoquéis a mí, os lo pido por favor", en referencia también a Lorena García, que se deshacía en lágrimas como ella.

Por su parte, Mendizábal siguió hablando de su juventud y de cómo ahora trata de recobrar aquello que tanto rechazaba entonces: sus raíces, los valores que representaban sus padres. "Ahora quiero parecerme todavía más a mi madre", comentaba.

Intentando recobrarse y retomar la senda del programa, Susanna Griso -con los ojos aún llorosos-, bromeaba con Mendizábal: "No te traigo yo más al programa, porque me has hecho llorar como una Magdalena".

"¡Hacía tiempo que no lloraba yo tanto!", aseguraba.

'PALO Y ASTILLA', EL NUEVO PROGRAMA DE LASEXTA

'Palo y Astilla' recorre, de la mano de Mamen Mendizábal, la vida de algunos de los personajes más populares de nuestro país a través del tributo a su familia y sus recuerdos.

Este martes, a las 22:30 horas, el primer entrevistado es Iñaki Gabilondo:

Pero serán muchos los personajes relavantes de este país, como Xavier Sardà, los que hablarán con Mamen de la importancia de la figura de sus padres en sus vidas de adultos, a través de los recuerdos de la infancia, los valores y los consejos.