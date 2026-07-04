Estos serán los coaches para la próxima edición de 'La Voz Kids'

La Voz Kids se encuentra en la recta final de su actual edición, pero el talent show de Antena 3 ya prepara la próxima edición del programa con un nuevo equipo de coaches: Edurne, Manuel Turizo, Ana Mena y Antonio Orozco se sientan en los famosos sillones rojos de La Voz Kids en su próxima temporada.

Ana Mena repite experiencia tras debutar este año como coach en La Voz Kids. Edurne y Antonio Orozco, también coaches de la actual edición, vuelven a sentarse en los sillones rojos para buscar las mejores voces entre los niños. Por su parte, Manuel Turizo regresa al formato como sustituto de Luis Fonsi tras conseguir que su talent, Lucas Paulano, se alzase ganador en la edición de 2025.

Manuel Turizo regresa a La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco como coaches de la próxima edición | Antena3.com

Presentado por Eva González, La Voz Kids regresará tras haber consagrado su gran éxito en su actual edición. El concurso sigue triunfando cada semana como el programa líder y más visto de la noche de los sábados. En lo que lleva de temporada, lidera con una media del 12,8 % de cuota de pantalla, más de 1 millón de seguidores y 3,1 millones de espectadores únicos.

Todos los ganadores de 'La Voz Kids' en España