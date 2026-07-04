Estos serán los coaches para la próxima edición de 'La Voz Kids'
Aunque todavía está en emisión La Voz Kids 2026, ya han comenzado las grabaciones para la próxima edición del concurso.
La Voz Kids se encuentra en la recta final de su actual edición, pero el talent show de Antena 3 ya prepara la próxima edición del programa con un nuevo equipo de coaches: Edurne, Manuel Turizo, Ana Mena y Antonio Orozco se sientan en los famosos sillones rojos de La Voz Kids en su próxima temporada.
Ana Mena repite experiencia tras debutar este año como coach en La Voz Kids. Edurne y Antonio Orozco, también coaches de la actual edición, vuelven a sentarse en los sillones rojos para buscar las mejores voces entre los niños. Por su parte, Manuel Turizo regresa al formato como sustituto de Luis Fonsi tras conseguir que su talent, Lucas Paulano, se alzase ganador en la edición de 2025.
Presentado por Eva González, La Voz Kids regresará tras haber consagrado su gran éxito en su actual edición. El concurso sigue triunfando cada semana como el programa líder y más visto de la noche de los sábados. En lo que lleva de temporada, lidera con una media del 12,8 % de cuota de pantalla, más de 1 millón de seguidores y 3,1 millones de espectadores únicos.
Todos los ganadores de 'La Voz Kids' en España
- La Voz Kids 2014 - María Parrado (Malú)
- La Voz Kids 2015 - José María Ruiz (Manuel Carrasco)
- La Voz Kids 2017 - Rocío Aguilar (Antonio Orozco)
- La Voz Kids 2018 - Melani García (Melendi)
- La Voz Kids 2019 - Irene Gil (David Bisbal)
- La Voz Kids 2021 - Levi Díaz (Melendi)
- La Voz Kids 2022 - Pol Calvo (Pablo López)
- La Voz Kids 2023 - Rubén Franco (Sebastián Yatra)
- La Voz Kids 2024 - Alira Moya (David Bisbal)
- La Voz Kids 2025 - Lucas Paulano (Manuel Turizo)