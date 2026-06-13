Estos serán los coaches para la próxima edición de 'La Voz'

La Voz y La Voz Kids revalidan su liderazgo en Antena 3 y mantienen el éxito de la pasada temporada | Roberto Sastre

La Voz ya tiene a sus coaches de su edición 2026: serán Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi quienes se sienten en las míticas sillas del concurso musical. El programa presentado por Eva González volverá a buscar la mejor voz de España, y empezará con sus grabaciones muy pronto.

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los coaches de la próxima edición de La Voz en Antena 3 | Antena3.com

Los cuatro coaches de La Voz 2026 ya tienen relación con el formato. En el caso de Mika, el cantante debutó como coach en 2024 y repitió en 2025. Ahora mantiene su silla este 2026. Por su parte, Pablo López ha sido coach desde 2019 (con parón en 2021).

Lola Índigo es la que sube de posición y pasa de ser asesora a coach este 2026, aunque la de Granada ya ha ejercido como tal dos ediciones de La Voz Kids. Y Melendi llega al concurso este 2026 para arrasar con todo, después de haber pasado también por La Voz Kids en algunas temporadas intercaladas.

Todos los ganadores de 'La Voz' en España