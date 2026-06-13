Estos serán los coaches para la próxima edición de 'La Voz'
Durante la emisión de la actual edición de La Voz Kids, Antena 3 ya ha presentado a los coaches de La Voz 2026.
Así ha sido el debut de Ana Mena como coach de 'La Voz Kids': actuación grupal, canciones con tres talents y mucho más
La Voz ya tiene a sus coaches de su edición 2026: serán Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi quienes se sienten en las míticas sillas del concurso musical. El programa presentado por Eva González volverá a buscar la mejor voz de España, y empezará con sus grabaciones muy pronto.
Los cuatro coaches de La Voz 2026 ya tienen relación con el formato. En el caso de Mika, el cantante debutó como coach en 2024 y repitió en 2025. Ahora mantiene su silla este 2026. Por su parte, Pablo López ha sido coach desde 2019 (con parón en 2021).
Lola Índigo es la que sube de posición y pasa de ser asesora a coach este 2026, aunque la de Granada ya ha ejercido como tal dos ediciones de La Voz Kids. Y Melendi llega al concurso este 2026 para arrasar con todo, después de haber pasado también por La Voz Kids en algunas temporadas intercaladas.
Todos los ganadores de 'La Voz' en España
- La Voz 2012 - Rafa Blas (David Bisbal)
- La Voz 2013 - David Barrull (Malú)
- La Voz 2015 - Antonio José (Antonio Orozco)
- La Voz 2016 - Irene Caruncho (Malú)
- La Voz 2017 - Alba Gil Santana (Manuel Carrasco)
- La Voz 2019 - Andrés Martín (Pablo López)
- La Voz 2020 - Kelly Isaiah Ogbebor (Laura Pausini)
- La Voz 2021 - Inés Manzano (Pablo Alborán)
- La Voz 2022 - Javier Crespo (Antonio Orozco)
- La Voz 2023 - Elsa Tortonda (Luis Fonsi)
- La Voz 2024 - Manuel Ayra (Antonio Orozco)
- La Voz 2025 - Antía Pinal (Pablo López)