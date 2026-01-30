La amistad entre Eva Soriano y José Yélamo: entre el cariño y la rivalidad

Eva Soriano y José Yélamo eran amigos antes de coincidir en El Desafío 6. Así lo contaron ellos mismos en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM donde se sinceraron sobre su paso por el programa más impactante de Antena 3.

El pasado 27 de enero, el presentador de laSexta Xplica visitó a Nacho García y Eva Soriano, quien le hizo la pregunta más complicada de toda la entrevista: "¿Quién dirías ahora que es tu mejor amigo después de la edición?". Él dudó un poco y dijo: "Qué presión. Bueno, tú lo eras antes. Eva y yo nos hemos unido mucho aquí. Le tengo mucho cariño, somos amigos desde hace mucho tiempo, pero en esta edición hemos llorado, nos hemos abrazado... Hemos compartido sufrimiento, miedos...".

Por su parte, la presentadora de Cuerpos especiales explicó que los dos coincidían mucho en los entrenamientos para preparar sus pruebas de El Desafío. "Hemos compartido muchas cosas. José y yo compartíamos mucho el horario de entrenos. Cuando yo entraba, él salía... Además de compartir espacios, compartíamos muchas vivencias. Todo se magnifica y, de repente, teníamos problemas muy raros", explicó Eva.

Pero su amistad también está llena de piques, al igual que ocurre entre Eva Soriano y Roberto Leal. De hecho, José Yélamo aprovechó su entrevista en Cuerpos especiales para reproducir un audio del presentador de El Desafío:

"Pue sí, José, pues sí. La verdad es que me ha sorprendido. Me ha dicho Eva Soriano que quiere dejar el programa, que está amargada porque piensa que el jurado está contra ella, que todos conspiran contra ella, que toda la dirección del programa quiere acabar con ella y que se va del programa porque ella pensaba que le iban a dar la victoria. Ella por lo visto lo tenía amañado desde el principio y ha visto que no. Esto es un programa serio. Además se trabaja mucho y ella está acostumbrada a trabajar poco en la radio. Va al programa cuando quiere, que a lo mejor no sale por la noche, pues va un ratito y ya está. En fin, no me lo esperaba porque yo pensaba que era seria en el curro y está demostrando que es una auténtica rata mojada de aguacero y yo voy a seguir las grabaciones como si nada pero a mí me ha decepcionado".

Una apuesta común... incumplida

Eva Soriano fue de invitada a Pasapalabra entre el 7 y el 9 de enero, y no quiso marcharse sin hacer de las suyas... Si hace unos meses aprovechó una de las pruebas del programa para retarse con Nacho García, en esta ocasión su rival fue José Yélamo.

Los dos concursantes de El Desafío 6 decidieron jugárselo todo en su tercer enfrentamiento en la Pista Musical, donde Eva había caído derrotada los dos días previos. "El que pierda tiene que ir al programa del otro disfrazado", pactaron.

Al final, el conductor de laSexta Xplica no consiguió hacer pleno y perdió la prueba ante una Eva eufórica —ya sabemos que es una competidora nata—. La presentadora de Cuerpos especiales consiguió adivinar a la primera Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina y se llevó el gato al agua.

Ante su derrota, José Yémano tendría que haber acudido disfrazado de gilda a su entrevista en Cuerpos especiales, pero no cumplió el pacto. En su lugar, cameló al equipo del programa llevando como regalo un surtido de gildas.

"Tened en cuenta de que yo soy un faro de la actualidad, un líder de opinión y mi credibilidad se vería cuestionada", dijo. "Este viernes me han metido fuego y he salido en la tele ardiendo, el sábado entrevisto a un ministro y ¿hoy vengo aquí vestido de gilda?", añadió para justificarse.