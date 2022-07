Los fans descubren un error garrafal en el último capítulo de 'Stranger Things'

La cuarta temporada de Stranger Things ha terminado, aunque las sombras siguen acechando Hawkings. En el último episodio, los seguidores de la serie de los hermanos Duffer han reparado en un error de continuidad que de momento sus creadores no han explicado. Este artículo contiene spoilers.

Si no quieres saber cómo termina la cuarta temporada de Stranger Things, no sigas leyendo. Los spoilers sobre la trama son necesarios para explicar el error de continuidad que los fans han encontrado en el último capítulo.

Esta nueva entrega de la serie de los hermanos Duffer nos presenta al personaje de Eddie Munson, papel interpretado por Joseph Quinn.

Munson es el veterano del instituto, el eterno repetidor, un grandísimo fan del heavy metal. También de Dragones y Mazmorras, el juego de rol con el que tanto se han entretenido los protagonistas. Además, como líder del Club Fuego Infernal, se une a Dustin y los suyos para luchar contra Vecna y el mal que acecha Hawkings.

Entre las nuevas incorporaciones encontramos a Joseph Quinn como Eddie Munson. // Netflix

El error de guion del último capítulo de Stranger Things

Aunque tiene apariencia de tipo duro, Eddie Munson se ha revelado como uno de los personajes más enternecedores de la serie. Su valentía le lleva, además, ha convertirse en uno de los héroes de la temporada.

Con su solo de guitarra ayuda a sus amigos en la batalla final contra Vecna, un momentazo que tiene lugar poco antes de que los murciélagos del Mundo del Revés terminen con él.

Es Dustin el que le ayuda a enchufar su guitarra a una toma de corriente para tocar a todo volumen Master of Muppets, de Metallica. Sin embargo... ¿Cómo es posible que el instrumento funcione si en el Mundo del Revés no hay electricidad? Este es el error que los fans de la serie no se explican.

"Me encanta 'Stranger Things'. Pero, ¿Cómo hay electricidad en el Mundo del Revés? ¿Quién la controla?", escribía un usuario en Twitter, lo que ha dado lugar a un debate lleno de conjeturas.