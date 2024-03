Florentino Fernández: su estricta dieta para bajar de peso, su pareja actual y la edad de su hijo

Florentino José Fernández Román o, simplemente, Flo es un artista polifacético. Humorista, presentador e incluso actor de doblaje... No hay terreno que se le resista y a los 51 años puede presumir de haber ganado varios premios, como el TP de Oro, el Micrófono de Oro o la Antena de Oro.

El madrileño irrumpió en la televisión en los 90 gracias a sus imitaciones de Chiquito de la Calzada, papel que le dio un impulso para convertirse en el colaborador habitual o incluso presentador de programas como El Informal, 7 Vidas, El Club de la Comedia, Isi & Disi, El Club de Flo, Tonterías Las Justas...

El humor no es el único ámbito que domina, ya que ha puesto la voz a personajes de películas como actor de doblaje. Austin Powers: La espía que me achuchó, Kung Fu Panda, Gru: Mi villano favorito, Minions o Holmes & Watson son algunos films en los que ha trabajado Flo.

Pero más allá de una brillante carrera artística, poco sabemos de su faceta más personal.

La dolorosa muerte de su madre en 2020

El fallecimiento de su madre en 2020 supuso uno de los golpes más duros de la vida de Florentino Fernández. Lo contó en una conversación con Gonzalo Miró en el programa Dos parejas y un destino. "Se levantó a las cinco de la mañana para ir al baño, le dio algo, un ictus o no sé qué le dio, y falleció. Yo cuando me enteré me pareció algo horrible. Por qué me tiene que pasar a mí esto. 74 años tenía. Estaba bien, estaba sana", explicó sin poder evitar emocionarse.

Además, el humorista vivió un momento muy tenso cuando todavía estaba en el tanatorio despidiéndose. El peor lado de la fama. "Me llamaron y me dijeron que mi madre se había muerto de un paro cardíaco. Me fui para allí e imaginaos un cómico en un tanatorio, me pedían fotos", lamentó en su visita a yu, No te pierdas nada.

Un cómico con un humor polémico

En julio de 2021 el humorista generó polémica en redes sociales por sus declaraciones en una entrevista en El Mundo. El actor dejó entrever que la falta de mujeres en la comedia no se debe a una cuestión de sexo sino de "talento".

"Yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza", respondía al ser preguntado por la polémica de La Chocita del Loro, donde rechazaban bolos a cómicas solo por ser mujeres. "Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", añadió.

Aunque matizó sus palabras, la opinión pública y el colectivo de mujeres cómicas no quedaron satisfechos y calificaron a Fernández de "machista".

La dieta con la que ha bajado de peso

En cada aparición pública que Flo tiene, se evidencia que ha perdido mucho peso con respecto a como lo conocimos en televisión. El madrileño ha seguido el método que plantea Rafael Guzmán en el libro Tu cuerpo, tu mente y está basado en el ayuno intermitente, una dieta que debe hacerse siempre con supervisión de un profesional y consiste en no comer en determinadas horas.

"Desde que conozco a Rafael, me han pasado cosas muy curiosas. Puedo conversar con una cabra porque no tomo azúcar, no tomo gluten, no ceno, tomo el sol y el agua está estructurada", destacó hace algunos meses, enfatizando que ahora es capaz de aguantar 24 horas sin comer: "He estado hasta 24 horas sin comer. Las primeras horas son complicadas, pero se puede hacer".

Se trata del mismo método que han seguido otras celebridades como Santiago Segura, Miguel Ángel Silvestre o Bertín Osborne.

Lidia, la mujer de Florentino Fernández

Florentino Fernández conoció a su mujer en 1999, cuando ambos coincidieron en El Informal. Ella formaba parte del equipo de producción. En aquel momento, el humorista venía de colaborar en late nights como Esta Noche Cruzamos el Mississipi o La Sonrisa del Pelícano.

Diez años después, la pareja se dio el sí quiero en una ceremonia secreta en la Embajada de España en París en 2010, capital en la que residían los familiares de Lidia. Una boda "corta pero bonita", según contó el humorista, y en la que el hijo de la pareja, Juan, fue el encargado de llevar las arras.

Florentino y Lidia llevan juntos más de 20 años, un aniversario que el humorista quiso celebrar con una bonita dedicatoria. "Son 20 años ya, amor mío. 20 años, 20 días, 20 horas, 20 segundos… No es nada, mi niña preciosa. Te amo", escribió.

Florentio Fernández y su mujer Lidia

Juan, el único hijo de Flo

Florentino y Lidia tienen un hijo llamado Juan de 21 años, al que han decidido no exponer en redes sociales para proteger su intimidad, sin embargo, el madrileño sí ha contado que ha sacado su vena cómica: "Es un payasete como yo. Me gusta porque hay una parte en la vida que hay que tomársela un poco a risa", decía en una entrevista.

En Instagram, el exconcursante de MasterChef Celebrity ha demostrado que su pequeño ha seguido su afición por la cocina y compartió un plato de apetitosa pasta que él había preparado: "Hoy mi hijo se ha preparado la cena!!! Me alegro y me entristezco a partes iguales!!! #LaVida #AaaaayLaVida".

