La reprimenda de Pilar Rubio a Florentino Fernández ver su prueba en la semifinal de 'El Desafío': "No me parece justo"

Pilar Rubio se ha puesto dura en las valoraciones de la segunda semifinal de El Desafío y ha sido especialmente exigente con Florentino Fernández, su concursante favorito de esta tercera edición.

"Enhorabuena, porque lo has conseguido, pero a mí no me parece justo", le ha dicho al cómico, que ha vuelto a someterse a la prueba del Autobús Imposible, que no logró completar la primera vez —el viernes, 3 de febrero— y ha conseguido hacer un mes después.

"No me parece justo que hagamos un desafío de una repesca porque creo que tus compañeros están en desventaja", le ha argumentado. "Evidentemente cada vez que repetís os sale mejor. Entonces, en este punto, yo te juzgaría de una manera más exhaustiva", ha añadido antes de darle su valoración.

"En este punto he pensado: 'Vale, si lo hace a la primera, se lo doy con muy buena nota'. Pero también te ha costado un poco. Lo has conseguido pero te ha costado un poco y creo que, lo que te he dicho, es una ventaja sobre tus compañeros que no me parece justa", ha apuntado la integrante del jurado, que ha sido fiel a sus palabras en la valoración final.

Pilar Rubio le dio tres puntos, los mismos que Juan del Val y Santiago Segura. De esta manera, Flo terminó el programa con 114 puntos en la clasificación final.

Florentino Fernández es el sexto clasificado y compite en la final como aliado de Rosa López, primera finalista en elegir compañero para la gran prueba.