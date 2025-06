El nuevo golpe de Hollywood a Karla Sofía Gascón: la española se queda fuera de la Academia

NO HA SIDO INVITADA

Tras la polémica por sus tuits con componentes racistas, Karla Sofía Gascón vuelve a recibir un golpe por parte de Hollywood. Esta vez, la actriz española no recibió la invitación oficial para formar parte de la Academia de Hollywood que ha sido extendida este jueves 26 de junio a 534 nuevos miembros.

Después de haber estado nominada al premio Oscar a mejor actriz por el musical Emilia Pérez, la ausencia de Karla Sofía Gascón resulta notoria, sobre todo porque sus compañeras de categoría, Mikey Madison y la brasileña Fernanda Torres, sí fueron invitadas para formar parte de la institución o ya se adscribieron en el pasado, como es el caso de Demi Moore o Cynthia Erivo.

Si bien las bases establecen que "los nominados al premio de la Academia son considerados automáticamente para la membresía y no necesitan patrocinadores", esto no supone una garantía para recibir la invitación.

Un nuevo golpe

Gascón fue nominada por primera vez al Oscar a mejor actriz por su papel en Emilia Pérez en la pasada edición, mandando un hito al convertirse en la primera actriz trans en la historia en recibir el reconocimiento de Hollywood. No obstante, su candidatura quedó empañada tras la revelación de unos antiguos mensajes racistas que publicó en X, lo que la obligó a apartarse de la temporada de premios, aunque también denunció una "campaña de odio" en su contra.

"Me disculpo sinceramente con todos los que han sido lastimados en el camino", dijo la actriz antes de desaparecer del ojo público. Gascón no acudió ni a la gala de los Goya del 8 de febrero ni a los BAFTA del 16 del mismo mes. Sin embargo, finalmente reapareció a finales de febrero en los César y asistió a los Oscar con los gastos pagados por parte de Netflix, aunque no pisó la alfombra roja.