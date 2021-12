Gonzalo Ramos se sincera sobre su drástica pérdida de peso: "Me arrepentí"

Gonzalo Ramos está a punto de lanzar La Familia Perfecta, una película que llegará a los cines el viernes 3 de diciembre. Un film en el que comparte reparto con José Coronado, Carolina Yuste, Belén Rueda, Gonzalo de Castro o Pepa Aniorte y que nos presentó hace unos días en Cuerpos especiales.

En el morning de Europa FM también nos habló de otro proyecto que verá la luz el año que viene: Reflejo. Sin duda, su proyecto más personal ya que se trata de una película coproducida por el actor.

Parar preparar el personaje de Reflejo, Gonzalo nos confesó que se había sometido a un duro proceso para perder más de 20 kilos: "Fue una locura. Yo tenía muchas ganas de transformarme para hacer un personaje y cuando estaba en ello, medio me arrepentí porque es muy duro. A las cinco o seis de la tarde ya no tenía energía".

El propio Gonzalo mostró este cambio físico en redes sociales en una publicación donde comparaba su físico en La Familia Perfecta y Reflejo: "Dos personajes en dos pelis que son como la noche y el día pero que ambas a su manera me han tocado el corazón. En la primera foto: La Familia Perfecta, que se estrena este viernes 3 de diciembre (tod@s al cine!!!) , y en la segunda foto: Reflejo, que verá la luz el año que viene. Durante estos tiempos tan raros he tenido la suerte de tener historias que contar, y poner lo que me pasaba al servicio de algo que estábamos creando para mí ha sido terapéutico. Es un gustazo volver a la vida y volver al cine. Nos vemos en ambas".

Un proyecto del que Gonzalo está enormemente orgulloso por haber sacado adelante con un equipo de profesionales pequeño. "Fue una barbaridad rodarla, porque bajé hasta 22 kilos para el personaje y fue la cosa más extrema que he hecho en mi vida. Y bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso de que lo sacáramos adelante, con un equipo pequeño. Pero el resultado es una barbaridad", ha explicado en una entrevista para El Palomitrón.