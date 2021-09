'Grândola, Vila Morena', la canción reivindicativa que releva a 'Bella Ciao' en 'La Casa de Papel'

El estreno de la última temporada de La Casa de Papel ha traído grandes sorpresas para los fans de la serie de Netflix. No solo por la historia durante esta última entrega, sino también por la nueva banda sonora de la serie.

Y es que, en estos primeros capítulos de la serie, nos hemos despedido de uno de los temas más icónicos de la banda de atracadores para dar paso a un nuevo himno reivindicativo, de la mano de Cecilia Krull, que ya dio voz al tema cabecera de la serie, My Life is Going On, y a la que también se ha unido el famoso cantante Pablo Alborán.

Así, decimos adiós al Bella Ciao, que ha acompañado a Río, Tokio, Denver, El Profesor y compañía durante las primeras temporadas, y damos la bienvenida a una nueva canción protesta con una historia detrás.

La historia detrás de Grândola, Vila Morena

Para ello, la elegida ha sido la histórica canción portuguesa Grândola, Vila Morena, compuesta por el cantante José Alfonso como homenaje a la "Sociedad Musical Fraternidad Operaria Grandolense".

Con los años, este tema convirtió en un símbolo de la democracia, pues fue la melodía con la que comenzó la Revolución de los Claveles el 24 de abril de 1974, que conllevó la derrota de la dictadura de Salazar en Portugal.

Días antes, este himno de protesta había sido interpretado por la conocida cantante Amalia Rodrigues en el Coliseo de Lisboa. A este concierto asistieron varios militares del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), que la eligieron para coordinar el inicio del movimiento para devolver la libertad al pueblo portugués.

Tres sueños cumplidos para Pablo Alborán

La nueva versión de Grândola, Vila Morena lleva el sobrenombre de Requiem, donde Cecilia Krull y Pablo Alborán cantan juntos este nuevo tema para la quinta temporada. Además, la cantante española también ha incluido otra versión, la War version, con instrumentación y arreglos.

La confección de este tema le ha dado la oportunidad a Pablo Alborán de poder cumplir tres sueños más dentro de su exitosa carrera musical: "Se me cumplieron tres deseos, un dueto con Cecilia Krull, formar parte de la banda sonora de LCDP, y cantar un tema tan importante para Portugal como Portugal lo es para mí", explicaba el artista malagueño.

Estas dos canciones sonarán en la última temporada de La Casa de Papel. Eso sí, tendremos que esperar al próximo 3 de diciembre para conocer lo que la segunda parte de la quinta temporada les depara a nuestros personajes favoritos.