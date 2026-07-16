Guitarricadelafuente protagoniza el tráiler oficial de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis

Por fin se han desvelado las primeras imágenes de La bola negra, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Los Javis y que se inspira en la obra del mismo nombre inacabada por Federico García Lorca. Una película en la que, además, hace debuta frente a las cámaras el joven cantante Guitarricadelafuente, que da vida a uno de los protagonistas del largometraje, Sebastián.

Un film muy esperado tras haber sido una de las producciones más destacadas durante la pasada edición del festival de cine de Cannes, donde se alzó con el premio a la Mejor Dirección y en la que sus responsables recibieron una ovación de 20 minutos durante la noche de su estreno, siendo alabada tanto por la crítica nacional como la internacional.

El reparto es otro de los puntos fuertes de La bola negra, ya que además del autor de Babieca!, actores como Miguel Bernardéu, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close también protagonizan la trama.

Además, el apartado musical también cuenta con un gran protagonismo, con una impresionante versión coral de La leyenda del tiempo de Camarón dando voz al tráiler, y con la joven artista Judeline, que versiona el clásico pasodoble Soldadito español en la banda sonora de La bola negra.