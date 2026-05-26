Los Premios de la Academia de la Música vive su tercera edición con Rosalía, Amaia y Guitarricadelafuente como más nominados

Amaia en los Premios de la Academia de la Música 2025 | Agencia EFE

Por tercer año consecutivo los Premios de la Academia de la Música de España celebran una gala para darle a la música nacional el reconocimiento que merece.

Este martes 26 de mayo, el Palacio Municipal de IFEMA MADRID acoge de nuevo la celebración, en una edición cargada de grandes nombres de artistas que optan al premio en distintas categorías. Los galardones se extienden a 43 categorías que buscan reconocer los mejores talentos del último año. Aitana, Leiva, Quevedo, Amaral, Valeria Castro y Manuel Carrasco son algunos de los artistas nominados.

La ceremonia estará conducida por Leonor Waitling, y La Academia de la Música de España también reconocerá la trayectoria de Joan Manuel Serrat con el primer Premio de Honor que entrega la institución. Por otro lado, Café Central será distinguido como Mejor Sala de Conciertos.

Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente parten como favoritos

Como máximos nominados parten Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente, con ocho menciones cada uno. Entre ellas se encuentran a Compositor del año y a Artista del año. Les siguen Valeria Castro, rusowsky y Amaral, que empatan con cinco nominaciones.

La Canción del año es de las categorías más destacadas, y a este galardón optan M.A.P.S., de Amaia; Full time papi, de Guitarricadelafuente; Caída libre, de Leiva ft. Robe; La perla de Rosalía y MalibU de Rusowsky.

Cuándo y dónde ver la gala

Como cada año, la ceremonia se podrá seguir en directo, a partir de su comienzo a las 22:20 horas y a través de La 2 y RTVE Play.

La gala también se puede seguir desde el canal oficial en YouTube de La Academia de la Música y en Europa FM donde te contaremos todos los detalles de la ceremonia.