Hilary Duff, la actriz que consiguió salvarse de la maldición Disney

La vida de la actriz Hilary Duff —que cumple ahora 37 años— transcurre apacible en su casa de Los Ángeles, con su familia, sus perros, sus amigos y entre grabaciones y promociones.

El pasado mayo se convirtió en madre por cuarta vez; tres de sus hijos son fruto de su relación con el músico Matthew Koma, con el que se casó en diciembre de 2019, y tiene otro de su primer matrimonio con el exjugador de hockey Mike Comrie.

Nada de sus rutinas parece noticiable sino fuera porque ella se ha convertido en una excepción dentro del grupo de artistas de la factoría Disney, esos que se convirtieron en estrellas mundiales siendo niños y sin la madurez suficiente para gestionar el éxito.

Lindsay Lohan, Britney Spears, Demi Lovato, Zac Efron, Selena Gomez o Miley Cyrus pagaron cara esa fama tan temprana y han tenido que hacer frente a problemas de adicciones, trastornos de alimentación y escándalos, pero Duff consiguió escapar de esa 'maldición'

Ella fue la mundialmente famosa Lizzi McGuire

Aunque ya había compartido pantalla con Angelina Jolie en True Woman y había protagonizado la película fantástica Casper y la mágica Wendy, Hilary Duff se dio a conocer al mundo en 2001 como protagonista, con solo 14 años, de Lizzie McGuire. Esta serie infantil, de dos temporadas, logró convertirse en la más vista en Disney en Estados Unidos y fue un éxito mundial entre la población más joven —al nivel de Hannah Montana con Miley Cyrus—.

En ella, la actriz texana da vida a una adolescente con los problemas personales y sociales propios de esa edad —con amigas, una enemiga y el desasosiego que le produce el chico que le gusta—, pero con la ventaja de poder compartir sus deseos, preocupaciones y planes con un dibujo animado que es su alter ego.

Convertida en una estrella juvenil, con solo 19 años, Forbes la situó entre las 20 jóvenes mejor pagadas del mundo. Por aquel entonces, Duff triunfaba con la música —tiene cinco álbumes de estudio—, no le faltaban ofertas para hacer cine y televisión, y tenía una colección de ropa y complementos.

Su romance adolescente con el fallecido Aaron Carter

Pero esta, como reconoció años después, fue una de las etapas más difíciles de su vida. La rivalidad profesional con la actriz Lindsay Lohan a cuenta deAaron Carter —hermano de Nick Carter, componente de Backstreet Boys—, que fue pareja de ambas actrices en un baile de infidelidades y nuevas oportunidades, sumió a Duff en una depresión y se refugió de su pena en el alcohol y la comida.

Aaron Carter falleció el 5 de noviembre de 2022 ahogado en la bañera tras inhalar un gas e ingerir sedantes. La que fuera su pareja siendo dos adolescentes, le despidió en sus redes sociales con un bonito mensaje: "Para Aaron. Lamento profundamente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido que luchar frente al mundo entero. Tenías un encanto absolutamente efervescente. Mi yo adolescente te amaba profundamente".

Hilary Duff y Aaron Carter | Getty

Su confesada anorexia y una depresión

Fue durante esa sombría etapa cuando la actriz y cantante comenzó a sufrir un trastorno de conducta alimentaria que le acompañó durante años: "Cuando tenía 17 años, pesaba como 44 kilos. Estaba totalmente obsesionada con todo lo que me llevaba a la boca. Estaba demasiado delgada. No era bonita. Y mi cuerpo no estaba muy sano: me daban calambres en las manos porque no estaba recibiendo la nutrición que necesitaba".

"Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: 'Estoy ante las cámaras y las actrices están delgada'. Era horrible", confesó en 2022, cuando fue portada de la edición australiana de Women’s Health.

Al escrutinio de su peso y su aspecto también se enfrentó tras dar a luz a su hijo, con 24 años: "Oh, Dios mío, todos fueron tan duros conmigo porque me llevó un año y medio recuperar mi cuerpo".

En ese momento también se encontraba deprimida por el fracaso de su primer matrimonio, que decidieron romper a los pocos meses de nacer el niño. "Descubrí que desde que tuve a Luca y me tomé un tiempo de descanso considerable, me ayudó mucho. Antes, grababa un disco y trabajaba en una película y luego hacía una gira, así que no tenía tiempo para sentarme, respirar y sentirme cómoda conmigo misma", confesó Duff tras parar para recuperarse y retomar su carrera con las ideas más claras.

Hilary Duff en 2005 | Getty

Una familia, un imperio y una sólida carrera como actriz

La maternidad, sin duda, cambió la vida de Hilary Duff que desde ese momento se volcó en cuidar a sus hijos y huye de proyectos que no le permitan tiempo para dedicárselo a su familia.

Además de seguir trabajando en la música —en 2015 lanzó su último disco Breathe In. Breathe Out— y participar en populares series como Entre fantasmas, Gossip Girl o Dos hombres y medio, Duff tiene su propia marca de ropa y perfumes, ha escrito los cuentos My Little Brave Girls y My Little Sweet Boy, y ha abanderado diferentes iniciativas solidarias, especialmente en favor de los niños.

En televisión en los últimos años ha participado en dos exitosas series: Younger, que cuenta las aventuras una madre recién divorciada de 40 años que trata de conseguir trabajo después de 15 años inactiva; y Cómo conocí a tu padre, una reinvención de la sitcom que triunfó en la primera década de los 2000 que se quedó en solo dos temporadas.