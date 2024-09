Miley Cyrus, demandada por plagio a esta canción de Bruno Mars en 'Flowers'

Nueva demanda por plagio en el mundo de la música.

Esta vez es la cantante Miley Cyrus la que ha sido demandada por, supuestamente, violar los derechos de autor de una de las baladas más conocidas de Bruno Mars, When I Was Your Man. Según informa TMZ, ha sido la compañía Tempo Music -poseedora de parte de los derechos de autor de la canción supuestamente plagiada- la que se ha querellado contra la artista, a la que acusan de "copiar intencionalmente" a Mars en su hit Flowers, buque insignia de us disco Endless Summer Vacation.

En la demanda, Tempo Music afirma que la melodía y el coro de Flowers son sustancialmente similares a una de las estrofas de When I Was Your Man, además de destacar las similitudes en la letra y la progresión de acordes. Con su demanda, Tempo Music busca que Miley deje de interpretar y distribuir el tema. Aseguran que "es innegable, en base a la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que 'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man'", aseguran.

El tema, que derrocha energía, seguridad y amor propio, coronó ganadora a Miley de los dos primeros Grammy de su carrera el pasado mes de febrero. Se llevó el Premio a Mejor Grabación y el galardón como Mejor Interpretación Pop.

Ya se conocían las referencias a Bruno Mars

Fue el 13 de enero de 2023 cuando Miley Cyrus estrenó el que se convertiría en el himno de enamoramiento más importante de su carrera.

Su divorcio de Liam Hemsworth estaba reciente y la crítica lo interpretó como un paso adelante después de abandonar una relación de dependencia. No eran pocas las señales que indicaban que se trataba de una canción con claras referencias a su ex. La estrenó el mismo día del cumpleaños del actor y en ningún momento ocultó que se trataba de una respuesta a la letra de When I Was Your Man, una de las canciones favoritas del pequeño de los Hemsworth.

Así, mientras Bruno canta en su balada "espero que él te compre flores", ella reivindica que puede hacerlo por sí misma. Sin embargo, aunque exista este guiño en forma de diálogo, Bruno Mars no tendría por qué estar incluido en los créditos de la canción. La melodía contiene diferencias significativas. Así lo confirmaba hace meses Joseph Fishman, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt en Nashville y experto en derecho musical: "Legalmente no es necesaria ninguna licencia".