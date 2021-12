El impresionante cambio físico de John Goodman tras perder 90 kilos

John Goodman ha acudido a la presentación de la serie The Freak Brothers y ha sorprendido con su gran transformación física. El actor ha perdido 90 kilos desde que hace unos años decidió hacer un cambio drástico en su vida.

EN EL ESTRENO DE 'The Freak Brothers'

John Goodman, actor conocido por sus papeles en películas como Los Picapiedra, El Gran Lebowsky o Argo, ha sorprendido con su gran transformación física en la presentación de la serie The Freak Brothers, donde ha puesto voz a uno de sus personajes.

Goodman ha llamado la atención en este evento por aparecer mucho más delgado y esbelto a lo que nos tenía acostumbrados décadas a atrás. El intérprete de 69 años decidió dar un cambio radical a su vida hace algo más de una década, cuando vio que sus malos hábitos estaban perjudicando seriamente su salud.

John Goodman en la presentación de 'The Freak Brothers' // Getty

En 2007 Goodman pesaba 180 kilos y se dio cuenta de que su sobrepeso era peligroso y empezó una dieta para bajar kilos. Primero eliminó por completo el alcohol y después el azúcar de su dieta. Y cuando había perdido una cantidad considerable de peso se puso en manos de un entrenador personal.

"Me ponía enfermo y me cansé de mirarme en el espejo. Me pasaba el día comiendo. En los viejos tiempos, cambiaba mis hábitos tres meses, perdía 30 kilos, y luego simplemente volvía a las andadas, a las viejas costumbres. Solo debía esperar varios meses más para volver al principio. Así es como solía ser", explicó en 2016, cuando afirmó haber bajado a los 100 kilos gracias a estas nuevas rutinas saludables.

Mackie Shilstone, un reputado nutricionista estadounidense, desveló algunas de las claves de la dieta del actor para haber conseguido perder tantos kilos en una entrevista con The New York Post: "Se pasó a la dieta mediterránea compuesta principalmente de pescado, nueces, aceite de oliva, verdura y fruta". Además, el experto explica que el actor realizaba ejercicio seis días por semana y caminaba entre 10.000 y 12.000 pasos por día.

Varios años después y tal como se ha podido comprobar en la presentación de The Freak Brothers, Goodman continúa con estos hábitos y ha conseguido bajar, aún más, su peso.