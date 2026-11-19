Pese a haber pasado siete años desde que se estrenó la tercera temporada, las ganas de una continuación de Paquitas Salas siguen latentes.

Hay series que son confort y que te llevan a revisitarlas una y otra vez aunque te sepas los diálogos de memoria. Para muchos, Paquita Salas es precisamente eso y las declaraciones de Los Javis en su entrevista para GQ no fueron las que el público esperaba escuchar.

"Me mataréis todos por decir esto, pero el tiempo es lo que le ha dado a Paquita su estatus y... tampoco es tan buena", dijo Calvo. Por su parte, Ambrossi quiso recalcar que parte del éxito que sigue teniendo entre los espectadores se debe a la propia serie. "Algo de mérito tendrá también la serie, porque el tiempo pasa para otros proyectos y no les ocurre lo mismo", explicó.

Respecto a futuros proyectos, Ambrossi comentó que, tras haber acabado La bola negra, ahora buscaban construir nuevos proyectos. "Paquita sería un reto muy difícil, pero siento que ya lo he hecho", opinó después.

En línea con lo que dijo su compañero, Calvo matizó que una cuarta temporada no podría ser como las anteriores, ya que ahora están en otra fase y la serie protagonizada por Brays Efe y Belén Cuesta "nació de algo que les pasaba en aquel momento".

El comunicado de Javier Calvo

Ante las críticas en redes sociales que sus declaraciones han ocasionado, Calvo ha escrito en sus redes sociales un texto en respuesta que ha introducido diciendo: "La que se ha liado, chicas. Claro que Paquita Salas es buena, claro que la amo. La hemos hecho nosotros entre amigas, sin un euro y sin saber cómo se cogía una cámara…".

El cineasta ha confesado que "nunca ha sido tan feliz en un set" y ha recalcado el momento vital en el que se encontraban él y su compañero Ambrossi en aquel momento. "No sabíamos lo que hacíamos, solo queríamos pasarlo bien", dice, recalcando que la libertad que sentían tener en aquel momento, que ha calificado de "inconsciente" y "salvaje", es irrepetible.

No obstante, sí ha dejado claro que sabe que Paquita volverá algún día, solo que, según ha expresado, tendrán que hacerla desde otro lugar.