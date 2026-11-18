Los Javis pasan página de 'Paquita Salas': "Acabamos de hacer 'La bola negra' y queremos un reto"
Todo apunta a que Paquita Salas no tendrá cuarta temporada. Así lo han explicado Javier Calvo y Javier Ambrossi en una entrevista donde defienden que, tras La bola negra, están en una "etapa de aprendizaje total" y que no conseguirían ser "tan graciosos" como antes.
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Han pasado siete años desde que se estrenó la tercera temporada de Paquita Salas, que también podría ser la última. De momento, Javier Calvo y Javier Ambrossi descartan continuar con la serie porque se encuentran en otra etapa creativa, sobre todo después de La bola negra.
"No sé lo que va a pasar en el futuro con Paquita. Sé que en algún momento nos apetecerá volver a juntarnos los que nos juntamos y hacerla, pero creo que, si volviésemos, no seríamos tan graciosos", ha explicado Calvo al ser preguntado por una posible cuarta temporada de la serie en GQ. "Me mataréis todos por decir esto, pero el tiempo es lo que le ha dado a Paquita su estatus y... tampoco es tan buena", ha añadido entre risas antes de matizar que "no es que no esté tan bien, sino que se ha convertido en un lugar seguro para todos".
"Me apetece salir de mi zona de confort y ponerme las cosas difíciles"
Sobre esto, Ambrossi defiende que "algo de mérito tendrá también la serie, porque el tiempo pasa para otros proyectos y no les ocurre lo mismo". Sin embargo, ya no están en el mismo capítulo profesional: "Ahora acabamos de hacer La bola negra y tenemos la ambición de construir algo nuevo, un reto. Estamos en una etapa de aprendizaje total. Me apetece salir de mi zona de confort y ponerme las cosas difíciles. Paquita sería un reto muy difícil, pero siento que ya lo he hecho", opina.
Para Calvo, una cuarta temporada tendría un tono muy distinto: "Paquita tiene un valor emocional. Si se hace otra temporada, no tendrá ni la emoción de lo que vivimos ni lo que nos unió en aquel momento. Está muy bien ahí donde está. Si se vuelve a hacer, tendrá que ser en unas circunstancias nuevas. Paquita Salas nació de algo que nos pasaba en aquel momento. Ahora nos están pasando otras cosas", zanja.
¿Presión por los Oscar?
En esa misma entrevista, Los Javis aseguran que no están pensando en ganar a Mejor película internacional en los Premios Oscar con La bola negra: "Sinceramente, no pienso en eso. No quiero tener expectativas puestas en algo que quizá no se dé. Pensar en el Oscar es el camino para que se te vaya la olla, porque Javi y yo escribimos y dirigimos por otra razón. Cualquier persona que se acerque a La bola negra puede entender que hay otros intereses, otras implicaciones sociales y políticas más importantes que un premio", explica Ambrossi.
"Lo que suceda en los Oscar será bueno para poder rodar en el futuro, pero para nada más", añade Calvo. "Para protegernos, intentamos no pensar en ello, igual que no pensábamos en Cannes. Literalmente, estaba durmiendo cuando me llamaron y me dijeron: 'Quédate, que puede que haya premio en Cannes'. No me había puesto ni alarma", explica sobre su galardón a Mejor dirección en el festival francés.