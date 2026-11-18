Guitarricadelafuente lleva semanas de promoción en Estados Unidos por su debut actoral en La bola negra. El joven está aprovechando la presencia de la película en la cartelera norteamericana para impulsar su carrera en Hollywood, y eso es precisamente lo que ha hecho este martes 17 de noviembre en el talk show de la cantante y actriz Jennifer Hudson.

El de Benicassim ha aprovechado al máximo su participación en el programa estadounidense The Jennifer Hudson Show, donde ha hablado de La bola negra y ha interpretado La nieve con una puesta en escena intimista. Pero eso no es todo: Guitarricadelafuente también ha recorrido el famoso pasillo del programa, algo similar al mítico baile de El Hormiguero.

The Jennifer Hudson Show siempre comienza con un pasillo formado por el equipo del programa para que el invitado se lo goce bailando. Y eso es lo que ha hecho Guitarricadelafuente, quien ha enamorado a los espectadores con sus movimientos al ritmo de una canción en forma de bienvenida: "Guitarricadelafuente está aquí en JHud", ha coreado el equipo del talk show.

El vídeo de este momento acumula más de 1,7 millones de visualizaciones en redes sociales —1,2 millones en Instagram y 500 mil en TikTok—. Las publicaciones están llenas de mensajes celebrando el éxito de Guitarricadelafuente, aunque también hay muchos comentarios humorísticos diciendo que el equipo del programa parece que canta "Aquí lentejas".

Guitarricadelafuente se suma así a la larga lista de famosos que han recorrido el pasillo de The Jennifer Hudson Show, como hicieron en su momento estrellas de la talla de Zendaya, Tom Cruise o Karol G.

El pasillo de The Jennifer Hudson Show funciona como un símbolo de la llegada de Guitarricadelafuente a Hollywood gracias a La bola negra y La nieve. Esta entrevista se suma a una larga promoción en Estados Unidos que funciona como previa a la temporada de premios cinematográficos, donde el español podría conseguir varias nominaciones a raíz de su debut actoral y de su canción original.