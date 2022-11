Joe Jonas revela que perdió el papel protagonista en 'Spiderman' frente a Andrew Garfield

Joe Jonas es un exitoso artista, sin embargo, también tiene una faceta de actor, ya que ha protagonizado varias películas como Camp Rock. Aun así, recientemente ha tenido un triste episodio porque ha confesado que perdió el papel protagonista de The Amazing Spider-Man ante Andrew Garfield.

En una entrevista con Variety, ha revelado que estuvo en el proceso de selección, aunque finalmente fue descartado: "En el momento que te dicen que no tienes un papel, estás destruido y derrotado".

Sin embargo, ha dejado claro que la elección de Andrew le parece adecuada: "Pero te das cuenta de que han escogido a una persona que era brillante. Obviamente, él era el indicado para el papel".

Joe Jonas pensaba que "era su oportunidad"

"Recuerdo que hace años estaba listo para Spider-Man y estaba tan, tan emocionado... Y fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió. Recuerdo que aquello fue un drama para mi en ese momento, tuve un montón de llamadas y encima el director de aquella peli había rodado videoclips. 'Es mi oportunidad', pensé", ha recordado.

Ahora con perspectiva, Joe Jonas ha explicado que le encanta el proceso de selección y las audiciones. "Pero no, no me puse el traje. Pero estoy seguro de que tenía uno que me probaría en algún momento de haber pasado", ha añadido.

Sin duda, fue un jarrón de agua fría para el cantante, aunque seguro que tendrá otra oportunidad antes o después. ¿Te hubiera gustado verlo en Spiderman?