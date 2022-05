Juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: ¿qué se sabe de la sentencia?

¿Ha dicho Amber Heard la verdad o ha estado "interpretando un papel" como afirma la abogada de Johnny Depp? ¿Agredió y violó verdaderamente el actor a su mujer, como ella sostiene, o fue la actriz quien abusó de su marido, como afirma él?

Las dos versiones de esta misma historia son opuestas. A pesar de que algunas grabaciones dejan a Depp y a Heard en mal lugar, ni los dos testimonios ni las pruebas son concluyentes. Ahora, el juicio ya ha acabado y está listo para sentencia, y es el jurado quien tiene la última palabra.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard está listo para sentencia. Después de que los siete miembros del jurado popular se reuniesen por primera vez el viernes 27 de mayo, volverán a encontrarse este martes.

¿Cuándo saldrá la sentencia entre Johnny Depp y Amber Heard?

Lo cierto es que por el momento, nadie sabe cuánto tiempo exacto tardarán en alcanzar el veredicto final.

El jurado repartirá diariamente 100 pulseras para dar acceso como público a la lectura del fallo a los primeros que lleguen a pedirlas.

En los últimos días del juicio, las colas han sido multitudinarias e incluso la gente ha llegado a pasar la noche acampando en las puertas del jurado. ¿El objetivo? asegurarse un puesto en uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan en Estados Unidos a lo largo de los últimos años.

A pesar de que han habido acusaciones cruzadas de todo tipo durante el juicio, no se trata de un caso penal porque no hay denuncias de maltrato, de agresión o de violación. Por el contrario, se trata de un caso de difamación.

¿En qué consiste la decisión que deben tomar los miembros del jurado?

Según un formulario del jurado al que ha tenido acceso el Diario El País, los miembros no deberán decidir quién es el culpable y quién es el inocente. Esto se debe a que no se trata de un delito y, por lo tanto, no aparecen las palabras "culpable" o "inocente".

No obstante, los miembros del jurado se enfrentan a una difícil decisión: decidir si verdaderamente ha habido difamación por parte del actor o de la actriz.

De esta manera, se pueden dar dos posibilidades: que sentencien que Heard difamó a Depp o que sentencien a Depp por difamar a Heard. En cada caso hay dos casillas decisivas. Se trata de aquellas que fijan la cuantía de indemnización por daños y perjuicios, con dos apartados: los llamados daños compensatorios y daños punitivos, la indemnización y el castigo. Así se decidirá quién ha ganado el juicio.

La demanda inicial

Johnny Depp reclama 50 millones de dólares (aproximadamente 47 millones de euros) de indemnización debido a un artículo publicado por su exmujer en el año 2018 en The Washington Post. A pesar de que en el artículo no se menciona directamente a Depp, él considera que para todo el mundo era evidente a quién se refería y que sus declaraciones han hundido su carrera.

En consecuencia, Amber Heard contraatacó y presentó una reconvención a la demanda, reclamando 100 millones de dólares. No obstante, la abogada de la actriz ha aclarado que no aspiran a esa cifra y que la fijaron solo "para mandar un mensaje" después de que Johnny Depp hubiera reclamado 50 millones.

Verdaderamente, Heard no demanda a Depp por sus palabras sino por las de Adam Waldman, el que era su abogado, ya que considera que las pronunció en nombre del actor.

Además, Waldman declaró en un medio británico que las acusaciones de maltrato de Heard eran un bulo.

Los abogados de cada parte

Durante las jornadas de conclusiones, los abogados de Johny Depp plantearon al jurado decidir sobre la credibilidad de ambos actores. Reclamaron un análisis de conjunto que concluyeran que Heard era "la verdadera maltratadora que había representado el papel de su vida" mintiendo sobre los abusos.

Por su parte, los abogados de Heard apelaron a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Su argumento fue que, incluso en la situación de que el jurado considerara que el relato de agresiones sexuales, de violación y de maltrato físico no era real, bastaría un abuso psicológico o financiero para dar por ganadora a Heard por "su derecho a la libertad de expresión"

¿Se podrá recurrir la sentencia?

Según ha informado el Diario El País, la sentencia es recurrible. Incluso hay abogados que señalan que las declaraciones de Fairfax no era tan evidentes y que quien pierda podrá recurrir el fallo para mejorar su posición o incluso tratar de anular el juicio.