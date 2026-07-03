A qué artistas imitan en la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13'

¡Jesulín de Ubrique actuará con María José Campario!: descubre todos los retos de próxima gala | José Irún

Este viernes, Antena 3 emite la primera semifinal de Tu cara me suena 13, donde los nueve concursantes tienen que ponerse en la piel de nuevos artistas.

En la gala anterior, el pulsador introdujo una casilla nueva: Trae a tu pareja. Le tocó a Jesulín de Ubrique, quien tiene que actuar con María José Campanario para imitar al dúo español Amistades Peligrosas. Aparte, Sole Giménez canta con un amigo para hacer de Lady Gaga y Tony Bennett.

En cuanto a los tres participantes que lideran la clasificación general, J Kbello tiene que hacer del vocalista del grupo Imagine Dragons: Dan Reynolds. Además, a María Parrado le tocó el gran reto de imitar a la canadiense Céline Dion y Cristina Castaño tiene que recrear la voz y los movimientos de la estrella del pop Dua Lipa.

Por lo demás, Martín Savi tiene que hacer del mítico Luis Miguel, Aníbal Gómez de la británica Samantha Fox, Paula Koops de la estadounidense Dolly Parton y Leonor Lavado de la gallega Luz Casal.

Imitaciones para la primera semifinal